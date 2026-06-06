Nie je bohatý, jeho šťastie spočíva v niečom inom. Hospodár Martin si svoje sny odpracoval krok po kroku
V televíznych začiatkoch najskôr viac precestoval, než zarobil.
Nie je len hospodárom, ale aj mentorom pre tých, ktorí si na farme siahajú na dno svojich síl. Martin Bagar, ktorého Slováci poznajú ako farmára so srdcom na pravom mieste, dokázal svoju lásku k remeslu preniesť aj na televíznych divákov. Dnes už vie, že každá kapitola v jeho živote mala zmysel a posunula ho vpred.
Jeden moment mu zmenil život
Obľúbený hospodár kravy prvý raz v živote videl v ozdravovni. Keď mal štyri roky, musel sa liečiť z problémov, ktoré lekári v jeho zdravotných záznamoch zhrnuli ako anorexiu, no on sám sa o tom dozvedel až v dospelosti. Práve na tomto mieste sa odohralo stretnutie, ktoré mu zmenilo celý život.
„Stretnutie s kravami zoči voči… Zanechalo to vo mne stopu na celý život... V siedmom ročníku základnej školy sa nás začali vypytovať, na akú strednú školu chcem ísť? A ja som si vybral Chovateľ koní. Bolo to učilište a to sa mojim rodičom veľmi nepáčilo, lebo som sa dobre učil a neboli spokojní s učňovkou, aj keď to bolo aj s maturitou,“ zaspomínal si v rozhovore pre Najmama.sk.
Do televíznej Farmy sa dostal náhodou
Rodičia mu preto odporučili lesnícko-technickú školu, ktorú vyštudoval s prísľubom, že po jej dokončení môže mať vlastného koňa. Prvýkrát sa oženil už v osemnástich rokoch a hoci toto manželstvo nevydržalo, o svojej bývalej žene dodnes hovorí len v tom najlepšom. „Moja exmanželka bola úžasná, máme spolu dve úžasné dcéry a vďaka nim som štvornásobný dedko,“ pochválil sa.