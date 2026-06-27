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Plavky majú sedieť vám, nie vy im. Takto si vyberiete správny model podľa typu postavy, radia expertky
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Plavky majú sedieť vám, nie vy im. Takto si vyberiete správny model podľa typu postavy, radia expertky

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Najprv spoznajte svoju postavu.

Leto je za dverami a spolu s ním prichádza aj každoročná dilema mnohých žien. Aké plavky si vybrať? Hoci sa módne trendy menia každú sezónu, odborníčky sa zhodujú v jednom – najdôležitejšie nie je nasledovať aktuálne hity, ale nájsť strih, v ktorom sa budete cítiť pohodlne a sebavedomo.

Foto: Gemini/Dobré noviny

Najprv spoznajte svoju postavu

„Uprednostnite strih a pohodlie pred trendmi. Každé telo je jedinečné a kľúčové je nájsť plavky, ktoré vám dobre sedia a v ktorých sa cítite sebaisto,“ uviedla pre Yahoo Life Dani Readová, vedúca dizajnu značky plaviek a spodnej bielizne Cosabella. Práve preto dnes módni experti čoraz viac zdôrazňujú myšlienku, že plavky sa majú prispôsobiť žene, nie žena plavkám.

Ilustračná fotografia vygenerovaná AI / Vizážistka Nikki DeRoestová
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Výber správnych plaviek sa podľa stylistiek začína poznaním vlastných proporcií. Najčastejšie sa ženy zaraďujú do piatich základných typov postavy – hruška, obrátený trojuholník, obdĺžnik, presýpacie hodiny a jablko. Expertky však upozorňujú, že nejde o žiadne prísne kategórie. „Tieto typy postáv sú skôr orientačným usmernením než škatuľkami, do ktorých sa musíte zmestiť. Mnoho žien sa nájde vo viacerých siluetách naraz, a to je úplne normálne,“ uvádza sprievodca výberom plaviek od módnej značky Almé Paris.

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Postava typu hruška

Jednou z najčastejších chýb je snaha zakryť boky alebo stehná čo najväčším množstvom látky. Podľa expertiek v môže mať takýto prístup presne opačný efekt.

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

„Plavky s vysoko vykrojenými nohavičkami dokážu opticky predĺžiť nohy a krásne doplniť ženské krivky,“ vysvetlila Dani Readová. Módni experti preto ženám so širšími bokmi odporúčajú skôr vysoký pás, vyššie vykrojenie nohavičiek alebo zavinovacie detaily v páse. Tie pomáhajú vytvoriť harmonickejšie proporcie a zvýrazniť pás.

Postava typu jablko

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