Plavky majú sedieť vám, nie vy im. Takto si vyberiete správny model podľa typu postavy, radia expertky
Najprv spoznajte svoju postavu.
Leto je za dverami a spolu s ním prichádza aj každoročná dilema mnohých žien. Aké plavky si vybrať? Hoci sa módne trendy menia každú sezónu, odborníčky sa zhodujú v jednom – najdôležitejšie nie je nasledovať aktuálne hity, ale nájsť strih, v ktorom sa budete cítiť pohodlne a sebavedomo.
Najprv spoznajte svoju postavu
„Uprednostnite strih a pohodlie pred trendmi. Každé telo je jedinečné a kľúčové je nájsť plavky, ktoré vám dobre sedia a v ktorých sa cítite sebaisto,“ uviedla pre Yahoo Life Dani Readová, vedúca dizajnu značky plaviek a spodnej bielizne Cosabella. Práve preto dnes módni experti čoraz viac zdôrazňujú myšlienku, že plavky sa majú prispôsobiť žene, nie žena plavkám.
Výber správnych plaviek sa podľa stylistiek začína poznaním vlastných proporcií. Najčastejšie sa ženy zaraďujú do piatich základných typov postavy – hruška, obrátený trojuholník, obdĺžnik, presýpacie hodiny a jablko. Expertky však upozorňujú, že nejde o žiadne prísne kategórie. „Tieto typy postáv sú skôr orientačným usmernením než škatuľkami, do ktorých sa musíte zmestiť. Mnoho žien sa nájde vo viacerých siluetách naraz, a to je úplne normálne,“ uvádza sprievodca výberom plaviek od módnej značky Almé Paris.
Postava typu hruška
Jednou z najčastejších chýb je snaha zakryť boky alebo stehná čo najväčším množstvom látky. Podľa expertiek v môže mať takýto prístup presne opačný efekt.
„Plavky s vysoko vykrojenými nohavičkami dokážu opticky predĺžiť nohy a krásne doplniť ženské krivky,“ vysvetlila Dani Readová. Módni experti preto ženám so širšími bokmi odporúčajú skôr vysoký pás, vyššie vykrojenie nohavičiek alebo zavinovacie detaily v páse. Tie pomáhajú vytvoriť harmonickejšie proporcie a zvýrazniť pás.