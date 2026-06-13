Z útulného domova sa presťahovali na nedokončené sídlisko. Budúca herečka sa na rodičov dlho hnevala
Musela opustiť kamarátov a niesla to veľmi ťažko.
Na hornej Nitre strávila značnú časť detstva, úplne jej prirástla k srdcu. Kým rodičia v nedeľu popíjali kávu, ona chodila na námestie a keď neskôr rozhodli, že sa z mesta budú sťahovať, veľmi sa na nich hnevala. Jej novým domovom sa stalo nedokončené sídlisko v Bratislave, po ktorom ešte jazdili stavebné autá a známej dievčine trvalo naozaj dlho, kým sa s touto zmenou zmierila.