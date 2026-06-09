Má rada, keď sa hovorí pravda. Helena Krajčiová chce deťom odovzdať vec, ktorou sa v živote riadi aj ona
Známa herečka vychováva dve ratolesti.
Poznáme ju ako policajtku Skarlet Balážikovú zo seriálu Profesionáli či ako Máriu z filmu Pokoj v duši. V súkromí je však Helena Krajčiová najmä mamou dvoch ratolestí – dcéry Aniky a syna Kryštofa. V nedávnom rozhovore pre Život herečka porozprávala materstve o čosi viac a prezradila aj to, čo by rada odovzdala svojim deťom do života.
Nechce byť prísna
Obľúbená herečka už roky žiari nielen na divadelných doskách či filmovom plátne, ale aj v mnohých televíznych projektoch. Keď sa však vypnú kamery a zhasnú svetlá reflektorov, Hana Krajčiová odchádza domov za svojím partnerom a dvomi ratolesťami.
S hudobným skladateľom a publicistom Martinom Hasákom vychováva syna Kryštofa a dcéru Aniku a túto rolu si nevie vynachváliť. A ako prezradila v rozhovore, strašne nerada je vraj prísnou mamou, no potrpí si na dodržiavanie istých vecí.
Chce, aby im to bolo jedno
„Mám rada, keď sa hovorí pravda, mám rada, keď sa dodržujú veci, na ktorých sa dohodneme. Tak na tom trvám, ale neznášam také tlačenie, hnev a krik, nejakú bezdôvodnú autoritatívnosť alebo tvrdé metódy. To nie,“ vysvetlila známa herečka, ktorá by svojim deťom chcela odovzdať jednu zásadnú vec z toho, čo ju naučili jej rodičia.