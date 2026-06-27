Kráľovná Alžbeta sa mala vydať za iného muža, rodičia na ňu tlačili. Philip nad ním triumfoval vďaka triku
Svadba z lásky nebola bežná záležitosť na kráľovskom dvore.
Ak by to bolo na jej rodičoch, celý život by jej zariadili ináč. To, že princ Philip sa rodičom kráľovnej Alžbety vôbec nepozdával a nebol podľa nich na ňu dosť dobrý, nie je žiadnym tajomstvom.
Historik kráľovskej rodiny Hugo Vickers však skúmaním historických zdrojov po prvý raz odhalil konkrétneho muža, ktorého rodičia považovali za nádejného ženícha nasledovníčky trónu.
Chceli člena gardy
Podľa historika z historických záznamov vyplýva, že za najlepšieho partnera svojej dcéry považovali grófa z Eustonu Hugha FitzRoya, ktorý sa neskôr stal vojvodom z Graftonu. „Kráľovná veľmi chcela, aby sa jej dcéra vydala za príslušníka Grenadier Guard," vysvetľuje Vickers.
„Grenadier Guard je najprestížnejší zo všetkých britských plukov a byť granátnikom je ešte lepšie. Kráľovná Alžbeta aj princezná Margaret boli počas vojny ako mladé dievčatá držané na Windsorskom zámku," prezradil historik s tým, že sa tam v tom čase pohybovalo aj veľa príslušníkov tejto jednotky.
Celý zámok bol navyše ohradený ostnatým drôtom. Princezná Margret zvykla o ňom hovoriť s posmeškom tak, že drôt by síce Nemcov neodradil, ale ich by určite udržal vo vnútri. Kráľovná Viktória vtedy zariadila to, aby sa niekoľko pohľadných vojakov náhodne dostalo Alžbete do života. „Veľmi si priala, aby sa vydala za lorda z Eustonu. Myslím si, že to v určitom momente aj bol jej plán a mohlo sa to tak stať," hovorí historik.
Aj po prečítaní denníkov ľudí z kráľovskej rodiny a vyšších spoločenských kruhov dospel k záveru, že ľudia grófa vnímali tak, že sa s ním počíta na kráľovskom tróne vedľa Alžbety. Kráľovná Viktória verila, že si jej dcéra zvolí jeho už len kvôli tomu, že „ho má ona rada".
Skrytý ťah Philipovho strýka
Hugh teda v tej dobe patril medzi horúcich kandidátov, ale ani princ Philip sa nechcel len nečinne prizerať na to, ako sa kráľovská rodina snaží dohodiť Alžbete iného ženícha. V tomto bode nenápadne zasiahol strýko princa Philipa - lord Mountbatten, ktorému sa nenápadným spôsobom podarilo „zbaviť" Hugha FitzRoya.