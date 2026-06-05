Z receptu na jej životný elán vám zahoria líca. Eva Máziková otvorene hovorí aj o intímnostiach - Dobré noviny
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Z receptu na jej životný elán vám zahoria líca. Eva Máziková otvorene hovorí aj o intímnostiach
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Z receptu na jej životný elán vám zahoria líca. Eva Máziková otvorene hovorí aj o intímnostiach

Eva Máziková s manželom.
Eva Máziková s manželom. — Foto: Instagram/evamazikovaofficial

Jedna vec je podľa obľúbenej speváčky dôležitá aj po rokoch manželstva.

Jej temperament spoznalo celé Slovensko a keď najnovšie prezradila, z čoho pramení, začervenalo sa nejedno líce. Spevácka diva Eva Máziková dokáže svojou prítomnosťou rozžiariť celú miestnosť. Priznáva, že aj z nej je každý deň iná žena, presne tak, ako spieva v jednej zo svojich piesní, a zároveň prezradila aj svoj recept na nevyčerpateľnú energiu, ktorá z nej srší.

Dopraje si aj lenivé chvíľky

„Muži si vždy myslia, že majú len jednu ženu, ale to nie je vôbec pravda. Ty si mamička, upratovačka, nakupovačka, dobrá milenka, ty si dobrá kuchárka, ty si dobrá... iná žena,“ vysvetlila dávnejšie pre STVR a zároveň dodala, že zo všetkých svojich „verzií“ má jednoznačne najradšej tú lenivú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Dôvod je pritom úplne jednoduchý. „Niekedy aj ja, aj keď som energický človek, si potrebujem len tak sadkať. Veľmi rada si len tak sadnem a dám si zelený čajík alebo čítam. To mám rada. To je tiež jedna moja stránka,“ prezradila.

Petra Polnišová s manželom.
Prečítajte si tiež: Pravdu o manželstve jej odhalila Máziková. Petra Polnišová si lásku so sangvinikom Jurajom poctivo odmakala

Je to dôležité aj po rokoch

V jednom z posledných rozhovorov navyše spomenula, že si nie je úplne istá, či existuje konkrétny recept na jej energickosť a divoký temperament. Napokon si však uvedomila, čo presne je kľúčom k takému pozitívnemu prístupu a dobrej nálade, ktorými každý deň žije a nad jej odpoveďou sa niektorí istotne pousmejú.

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