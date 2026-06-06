S kolegom mali iskru, ale bol príliš mladý a chudobný. Kamila Magálová prežila aj smrteľné urieknutie - Dobré noviny
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S kolegom mali iskru, ale bol príliš mladý a chudobný. Kamila Magálová prežila aj smrteľné urieknutie
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S kolegom mali iskru, ale bol príliš mladý a chudobný. Kamila Magálová prežila aj smrteľné urieknutie

Kamila Magálová s bývalým manželom.
Kamila Magálová s bývalým manželom. — Foto: Reproto ČT - 13. komnata

Ste obeťou čiernej mágie, povedala jej raz žena. 

„Dievčatko, všetko v živote je tak, ako má byť,“ vravel jej Jan Werich, keď sa mu zdôverila so svojimi problémami. Kamila Magálová to pochopila až oveľa neskôr. Na javisku mala iskru s hereckým kolegom, no on bol chudobný a ona vydatá – a tak ich príbeh lásky nikdy nezačal. Namiesto osudovej lásky prišlo nešťastné manželstvo a pád až na dno. V kóme, na hranici medzi životom a smrťou, si uvedomila, že „sa naučila čeliť životu aj s kopancami“ – a konečne začala žiť pre seba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nenaplnená láska

Kilometrové rady ľudí stáli pred pokladnicou Novej scény, kde sa všetci chceli pozrieť na novátorského Cyrana z predmestia, muzikál, ktorý v Československu nemal obdoby. Fanúšikovia boli zvedaví nielen na bigbít, rivalitu rockových skupín, ale najmä na odvážnu dejovú líniu – drogová závislosť, ktorá musela byť v čase vzniku muzikálu zmenená na alkoholizmus. Drogy totiž v socializme oficiálne neexistovali.

Kamila Magálová.
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„Ja nemám lásku v malíčku, ja nemám viac, než seba mám, ja nemám srdce na tričku a drobné mince nezbieram,“ spieval operný spevák Jozef Benedik v roli Cyrana, ktorý tajne túžil po Roxane. Tú hrala Kamila Magálová a málokto tušil, že medzi hlavnými postavami preskočila iskra aj v skutočnom živote. „Iskrilo to medzi nami a ja som sa na predstavenie kvôli tomu iskreniu vždy tešil. Ale museli sme si tú iskru nechať len na divadlo,“ povedal po rokoch pre PLUS 7 DNÍ Jozef Benedik, ktorý sa do Kamily Magálovej zaľúbil, hoci bola o rok staršia. Láska sa však nikdy nenaplnila a bezpredmetné by vraj bolo aj odprevádzanie domov.

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Milá a chudobný

„Z divadla to mala domov 37 krokov, takže to neprichádzalo do úvahy,“ spomínal Benedik. Hoci bol v tom čase populárny a nemal núdzu ani o fanúšičky, získať Kamilu Magálovú si vraj netrúfol.

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