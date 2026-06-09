Plakala od vyčerpania a už bola v koncoch. Natálii Puklušovej pomocnú ruku podala známa herečka
Materstvo jej dáva poriadne zabrať.
Byť rodičom je občas náročné a svoje o tom vie aj Natália Puklušová. Napriek tomu, že jej dievčatko pre ňu znamená všetko, aj ona máva dni, kedy je materstvo pre ňu naozaj vyčerpávajúce. Po herečkinom úprimnom priznaní sa však našla dobrá duša z jej okolia, ktorá jej podala pomocnú ruku a adresovala jej slová plné podpory a lásky.
Na omši
Natália Puklušová našla šťastie tesne pred štyridsiatkou, keď sa dala dokopy s partnerom Michalom a onedlho priviedla na svet dcérku Wilku Máriu. Po jej narodení sa známa herečka ponorila naplno do svojich materských povinností a na svoje dievčatko nedá dopustiť.
Pri výchove používa svojské metódy, s ktorými sa neváha podeliť aj s fanúšikmi a verejnosťou. Pred časom dokonca uverejnila video, ako Wilku Máriu dojčí priamom v kostole, čo sa nezaobišlo bez pohoršených reakcií.
„Milujem tie pobúrené pohľady, že si tam slečinka dáva meňo rovno na omši. Ako keby mamka Ježiškova toto nikdy neurobila. Ježiško asi vyrastal na UM,“ skonštatovala pobavene herečka, ktorá však nedávno priznala, že byť matkou nebýva vždy práve najľahšie.