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Po tragickej strate manžela išla na záložný systém. Po dvoch rokoch sa znova nadýchla pri známom Slovákovi
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Po tragickej strate manžela išla na záložný systém. Po dvoch rokoch sa znova nadýchla pri známom Slovákovi

Petra Svoboda sa dva roky po manželovej smrti znova usmieva po boku Slováka.
Petra Svoboda sa dva roky po manželovej smrti znova usmieva po boku Slováka. — Foto: Instagram @ petrasvoboda

Stačila sekunda a jej život sa radikálne zmenil.

„Net chyža bez kríža,“ hovorí tradičné slovenské príslovie, podľa ktorého sa v každom dome či rodine nájdu nejaké problémy, trápenia a ťažkosti. Svoje o tom vie aj česká moderátorka Petra Svoboda, ktorej život sa behom sekundy obrátil hore nohami.

Keď pri tragickej nehode prišla o svojho manžela Ondřeja, na všetko zrazu zostala celkom sama a ako neskôr priznala, silu kráčať v živote ďalej jej dali deti. Po dvoch rokoch od manželovej smrti sa však zdá, že obľúbená moderátorka je zase šťastná. Opäť sa totiž nadýchla pri úspešnom športovcovi zo Slovenska.

Instagram Post
Príspevok používateľa Petra Svoboda (@petrasvoboda)
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Krutá rana

Spokojný rodinný život manželov sa navždy zmenil v máji 2024, keď sa Ondřej Křivka viezol na bicykli domov. Marketingovému riaditeľovi TV NOVA na križovatke nedal prednosť vodič automobilu. Žiaľ, Ondřej zraneniam na mieste podľahol. Mal iba 39 rokov.

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Pre Petru Svobodu to bola jedna z najkrutejších rán v jej živote a ako priznala v rozhovore pre TV magazín denníka Blesk, nad vodou ju vtedy držali najmä jej dve deti – pätnásťročná dcéra Ráchel a šesťročný syn Edko, ktorého mala práve s manželom Ondřejom.

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Príspevok používateľa Petra Svoboda (@petrasvoboda)
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Záložný systém

„Môžete to vzdať, zrútiť sa, pretože zrazu prestane všetko dávať zmysel... Pre mňa však bolo dôležité, aby som deťom zachovala pocit rodiny a bezpečia, ako to len bolo za daných okolností možné,“ vyznala sa úprimne a dodala, že hoci strata manžela ju veľmi bolela, pre deti chcela vytvoriť stabilné prostredie.

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Príspevok používateľa Petra Svoboda (@petrasvoboda)
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„Aj keď, samozrejme, viete, že už to nikdy nebude ako predtým, mojím hnacím motorom bolo, aby sme pokračovali a žili ďalej tak, ako keby tu ocko bol,“ vysvetlila so smútkom v hlase moderátorka, ktorá fungovala „na záložný systém“, keďže veľa priestoru na seba v tom období nemala.

Na diaľku

Od manželovej smrti v máji uplynuli už dva roky a zdá sa, že Petra Svoboda sa po tejto tragickej udalosti konečne nadýchla a opäť sa usmieva.

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