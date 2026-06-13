Nová socha pobúrila obyvateľov malého mestečka. Pripomína im vulgárnu vec, no vyjadruje čosi iného
Autor takéto reakcie nečakal.
Nikto z obyvateľov malého mesta nečakal, že sa ich malé kameňosochárske sympózium skončí s takým rozruchom. Obyvatelia Planej nad Lužnicí v Česku už niekoľko dní vášnivo debatujú o novej „nechutnej" soche, ktorá cez víkend pribudla v ich meste.
Najviac sa im nepozdáva fakt, že sa nachádza v blízkosti školy, kde má údajne pohoršovať deti.
Sťažnosti len na internete
Aj napriek tomu, že témou sympózia bola voda, obyvatelia pri pohľade na sochu vidia iba mužské prirodzenie a nechápu, ako niečo také vôbec mohlo vzniknúť. Mesto za vytvorenie sochy zaplatilo približne tisíc eur.
Aj napriek tomu, že sa na internete sťažovalo mnoho ľudí, oficiálna žiadosť o odstránenie sochy alebo iný podnet samotné mesto nedostalo. „Súčasné umenie vo verejnom priestore môže vyvolávať rôzne názory a emócie. Je legitímne, že niekomu sa dielo páči a iným nie," povedala pre Idnes.cz zástupkyňa primátora Jana Vorlová.