Pri jednej scéne sa smejú dodnes. Toto sú najlepšie epizódy Priateľov podľa seriálovej Phoebe a Rachel - Dobré noviny
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Pri jednej scéne sa smejú dodnes. Toto sú najlepšie epizódy Priateľov podľa seriálovej Phoebe a Rachel
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Pri jednej scéne sa smejú dodnes. Toto sú najlepšie epizódy Priateľov podľa seriálovej Phoebe a Rachel

Lisa Kudrow a Jennifer Aniston / Priatelia
Lisa Kudrow a Jennifer Aniston / Priatelia — Foto: Reprofoto Instagram reel - @variety; Promo fotografie National Broadcasting Company (NBC)

Herečky prehovorili aj o možnej spolupráci v budúcnosti.

„Nechcem sa s tebou prestať rozprávať.“ „Ja viem,“ odpovedala so smiechom Lisa Kudrow svojej dlhoročnej kamarátke Jennifer Aniston. Obe sa pritom usmievali rovnako ako kedysi na pľaci počas nakrúcania Priateľov. Keď sa po rokoch stretli v rozhovore pre magazín Variety, namiesto formálnej debaty vzniklo takmer hodinové spomínanie na seriál, ktorý ich navždy spojil. V úprimnom rozhovore prezradili aj to, ktoré sú ich najobľúbenejšie epizódy legendárneho sitkomu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Spomienky na Pitta aj Willisa

Stačilo spomenúť Priateľov a obe herečky sa začali vracať k starým príhodám a smiať sa na scénach, ktoré poznajú naspamäť. Jedna zo spomienok patrila hercom, ktorí sa počas 10 rokov objavili v seriáli ako hostia. Hoci išlo o veľké hollywoodske mená, Jennifer Aniston si dodnes pamätá, že pred nakrúcaním bývali často nervóznejší než ktokoľvek iný. „Vždy ma fascinovalo, akí boli nervózni,“ priznala pri spomienke na Brada Pitta, Brucea Willisa, Juliu Roberts, Seana Penna či Isabellu Rossellini.

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Lisa Kudrow si myslí, že dôvod bol jednoduchý. Priatelia mali vlastný rytmus a pravidlá, ktoré sa len ťažko vysvetľovali niekomu, kto prišiel zvonku. „Nebolo to divadlo, ale ani film. Človek si hovoril: Čo to vlastne je?“ vysvetľovala herečka.

V seriáli museli kričať

Keď sa jej hosťujúci herci pýtali, ako majú hrať, odpovedala vraj veľmi jednoducho. „Hovorila som im len: Hovorte hlasnejšie. Rovnaký zámer, len hlasnejšie,“ zasmiala sa. Podobnú skúsenosť mala aj Jennifer Aniston, keď počas nakrúcania Priateľov začala hrať vo filmoch. „Kričala som v nich!“ priznala so smiechom Aniston.

Legendárne herečky však najradšej spomínajú na iné veci, ako sú slávni hostia či rekordná sledovanosť. Najradšej hovoria o scénach, pri ktorých sa nedokázali prestať smiať a ktoré dodnes považujú za tie najlepšie.

Najvtipnejšie epizódy

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