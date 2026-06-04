Najsmutnejšia scéna Sľubu rozplakala ľudí a prekvapila aj herečku. Dagmar Sanitrová priznala, čo jej bude chýbať - Dobré noviny
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Najsmutnejšia scéna Sľubu rozplakala ľudí a prekvapila aj herečku. Dagmar Sanitrová priznala, čo jej bude chýbať
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Najsmutnejšia scéna Sľubu rozplakala ľudí a prekvapila aj herečku. Dagmar Sanitrová priznala, čo jej bude chýbať

— Foto: Instagram @slub.markiza, @tvmarkizaofficial

Manželskej dvojici Sanitrová-Ďuriš verili diváci každé gesto i pohľad.

Keď sa v seriáli Sľub začali medzi postavami šíriť správy o smrti Zlatice Gálikovej, mnohí diváci len neveriacky sledovali obrazovky. Scény, pri ktorých tiekli slzy nielen seriálovým hrdinom, zasiahli aj fanúšikov, ktorí si rodinu Gálikovcov obľúbili od prvých častí.

Ako uvádza portál Markíza, herečka Dagmar Sanitrová priznala, že koniec jej postavy ju spočiatku zaskočil. „Bola som prekvapená, ale vždy keď si postavená pred takéto rozhodnutia alebo udalosti, ktoré nevieš ty zmeniť, tak máš možnosť, že buď sa s tým budeš trápiť alebo sa s tým zmieriš, takže časom som sa s tým zmierila,“ povedala úprimne.

Silné lúčenie

Hoci diváci emotívne chvíle sledovali len teraz, samotná herečka ich mala za sebou už niekoľko mesiacov. Scénu smrti totiž nakrúcala ešte počas vianočného obdobia. Aj preto mala viac času vyrovnať sa s tým, že jej cesta v obľúbenom seriáli sa končí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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„No samozrejme, lomcujú so mnou emócie. Ale keďže to bolo celé tak naplánované a vlastne dni, kedy sme točili boli že ja už som v okolí Vianoc natočila smrť, takže tie emócie som mala také rozložené, ale teda áno, lomcujú,“ priznala herečka.

Mnohých pritom prekvapilo, že zo seriálu neodchádza jej manžel Viktor Gálik. Ešte po prvej sérii sa zdalo, že práve jeho postava bojuje o život. Diváci celé leto čakali, či infarkt prežije. Nakoniec však prišiel úplne iný zvrat a bolestivé lúčenie zasiahlo práve Zlaticu.

Filmové manželstvo

Jednou z najobľúbenejších liniek seriálu bol práve vzťah manželov Gálikovcov. Dagmar Sanitrová si po boku herca Michala Ďuriša vytvorila dvojicu, ktorej fanúšikovia verili každé gesto aj pohľad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Vybudovali sme si harmonické, filmové manželstvo. To sa nám naozaj podarilo a ja to vnímam ako takú peknú životnú paralelu, že aj často v živote to tak zvykne byť, že tie mamy, tie ženy, odovzdajú všetko, postarajú sa o všetko a potom si tak vydýchnu, že je celá rodina zabezpečená, deti sú na poriadku a niekedy aj odídu takto prekvapivo,“ dodala Dagmar Sanitrová.

Práve scény, v ktorých sa správa o Zlaticinej smrti postupne dostávala k ostatným postavám, patrili podľa divákov k najsilnejším momentom seriálu.

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