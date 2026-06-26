Prišiel o jedného blízkeho po druhom. Známeho slovenského speváka podržali ľudia, ktorí ho mali radi
Na základnej škole mu vymysleli prezývku, ktorá rezonuje až dodnes.
Za postavu sa mu niektorí už od detstva posmievali. Skúšal všetko možné - tábory na chudnutie, šport aj inú stravu, no nakoniec pochopil, že z neho 70-kilový chlapík nikdy nebude. Známy mladík neskôr musel čeliť oveľa tvrdším ranám osudu. V priebehu troch rokov totiž prišiel o svojich najbližších a obdobie, počas ktorého bojoval s temnými myšlienkami, mu pomohli prekonať až ľudia v okolí.