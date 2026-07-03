Veľká osviežujúca MAPA: Tieto dovolenkové lokality sú naozaj lacné. Kde stojí pivo či víno už pár eur?
Jedno z miest v zozname je zaradené aj do rebríčka 20 najlepších miest na cestovanie v tomto roku.
Chodenie za pamiatkami, vychutnávanie si krás prírody, ale aj obyčajné leňošenie na pláži v tropických horúčavách. Všetky tieto dovolenkové aktivity dokážu byť vyčerpávajúce, preto si po nich často chceme oddýchnuť s osviežujúcim nápojom či alkoholom. Práve druhá menovaná kategória už dnes nie je lacnou záležitosťou. Daily Mail pripravil zoznam európskych destinácií, kde si pivo či víno vychutnáte už za pár eur.
5. Česká republika
Česká republika, ktorá je známa svojou pôsobivou pivnou kultúrou, ponúka jedno z najlacnejších pív v Európe – cena za pol litra sa pohybuje okolo 2,40 eur. Spokojní budú aj milovníci vína, keďže pohár tohto alkoholu stojí v Prahe okolo troch až piatich eur, uvádza Alle.
4. Malta
Malta, ďalšia európska destinácia, sa môže pochváliť bohatou históriou a množstvom pamiatok, ktoré stoja za objavovanie. Malá ostrovná krajina je domovom neolitických chrámov, pôsobivého pobrežia a lacného alkoholu.
Hlavné mesto Valletta je tiež zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a vlani bolo v udeľovaní cien čitateľov časopisu Condé Nast Traveller vyhlásené za najlepšie mesto na svete. Pýši sa zdobenou barokovou architektúrou a návštevníci si môžu dať pivo v hradbách pevnosti Valletta za približne 4,29 eura, uvádza webová stránka o životných nákladoch Numbeo.
3. Portugalsko
Portugalsko patrí k obľúbeným dovolenkovým destináciám mnohým cestovateľov. Cena miestneho piva môže byť len 2,50 eur, zatiaľ čo fľaša vína z miestneho supermarketu stojí 5,20 eur. V meste Guimarães na severe krajiny sa fľaša piva dokonca dá zohnať dokonca len za dve eurá a pol litra za 2,50 eura.