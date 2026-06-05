Vyhodila ho za dvere bytu a vedel, že je koniec. Vladka Weissa podržala Elenča, ktorú volá láska - Dobré noviny
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Vyhodila ho za dvere bytu a vedel, že je koniec. Vladka Weissa podržala Elenča, ktorú volá láska
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Vyhodila ho za dvere bytu a vedel, že je koniec. Vladka Weissa podržala Elenča, ktorú volá láska

Vladimír Weiss mladší s kamarátkou Elenou.
Vladimír Weiss mladší s kamarátkou Elenou. — Foto: Reprofoto Trochu inak s Adelou; Reprofoto YouTube - @nikeliga

Keď ju spoznal, bola to spriaznená duša.

„Aj keď som bol s deťmi, nevedel som im dať samého seba.“ Práve tento moment bol pre Vladimíra Weissa mladšieho najťažší. Nie bulvárne kauzy, nie tlak fanúšikov ani futbalové neúspechy. Keď sa po rozvode zo dňa na deň ocitol pred dvermi bytu, prestal vidieť zmysel v tom, čo miloval celý život. V relácii Trochu inak s Adelou otvorene prehovoril o vyhorení, ktoré ho dostalo na kolená, o žene, pri ktorej znovu uveril v zdravé vzťahy, aj o výnimočnom 22-ročnom priateľstve s Elenou, ktorú volá „láska“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/VladiW7/posts/pfbid02RW49feZUxtwbqkFyM9gF7ooyjPoGshrS15AZXp15FGpUS2SQrjCagk2knv7Du4yrl

Mamin maznáčik

Vlado Weiss vyrastal vo futbalovej rodine, no za sebavedomým talentom sa skrýval citlivý chlapec silno naviazaný na svoju mamu Martu. Keď ako 13-ročný dostal šancu odísť do akadémie Manchestru City, musel sa vyrovnať s niečím, na čo ho nikto nepripravil. „To bolo veľmi ťažké obdobie. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký vzťah mám s maminou a jak dlho som bol pri nej. Tým, že otec veľa robil, som bol mamin maznáčik,“ priznal. Prvých šesť mesiacov v Anglicku vraj preplakal.

Marta Weissová so synom / Vladimír Weiss starší
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Ocitol sa v cudzej krajine, medzi neznámymi ľuďmi a bez znalosti jazyka. Domov sa vracal len sporadicky a práve vtedy mu otec povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudol: „Odišiel si ako dieťa, ale vrátil si sa ako muž.“

Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Za dverami bytu

Posledné roky úspešnej kariéry bol v Slovane Bratislava kapitánom, lídrom a symbolom klubu a len málokto tušil, že si prechádzal peklom. „V Slovane sa vytvorila rodina, na ktorej mi záleží ako na tej vlastnej. Dával som do toho toľko energie, času, lásky a všetkého,“ vysvetľoval. Lenže mimo ihriska sa mu život rozpadal.

Diogo Jota s rodinou.
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„V osobnom živote som tiež nemal najšťastnejšie obdobie. Odišiel som od rodiny, býval som sám,“ spomínal na rozvod, ktorý znášal mimoriadne ťažko. „Zo dňa na deň som sa ocitol za dverami bytu. Ale nebol som žiadny anjelik, ktorého by len tak vyhodili za dvere bytu,“ povedal otvorene o svojom manželstve.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152114859687173&set=a.200418568109254&type=3&ref=embed_post

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