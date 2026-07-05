Inak ich už neurobíte, sľubuje Miriam Kalisová. Kuracie fašírky pripravte zo stehien a budú chutnejšie
Ingrediencie stačí len pomiešať a upiecť.
Prvé zmienky o fašírkach by sme našli už v starovekom Ríme, tamojší totiž s obľubou pripravovali jedlá z mletého mäsa zmiešaného s korením, bylinkami a chlebom. V stredoveku sa podobné recepty rozšírili po celej Európe, hlavne preto, že to bol skvelý spôsob, ako spracovať zvyšky mäsa. Súčasťou našej kuchyne sa stali približne v 19. storočí a obľúbené zostali až dodnes.
Po iných už nesiahnete
Pre niekoho sú len trpkou spomienkou na školskú jedáleň, no iní vedia, že sa dajú pripraviť tak, že ich ocenia aj skutoční gurmáni. Patrí k nim aj bývalá moderátorka Miriam Kalisová, ktorej rýchle a chutné recepty nerobia žiaden problém.
Výnimkou nie je ani jej tip na bleskovú večeru v podobe kuracích fašírok so zemiakovým pyré a lahodným uhorkovým šalátom. „Rýchle večere máte odo mňa rady, tak si dnes budeme robiť kuracie guličky,“ vraví na začiatku svojho videoreceptu.
„Sľubujem, že iné fašírky už robiť nebudeš. Robila som ich aj z kuracích pŕs, pokojne dajte tie, ale mne sa zdali také suchšie a kuracie stehná sú pre mňa chutnejšie. Nezabudni si recept uložiť, nech sa ti nestratí. Sú hotové šup-šup,“ tvrdí známa moderátorka.