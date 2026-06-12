Koľkokrát za život sa skutočne vášnivo zamilujeme? Vedci odhalili o láske prekvapivú pravdu
Životné príbehy ľudí sú pestrejšie ako romantické filmy.
„Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú?“ spieva sa v jednom z najznámejších hitov skupiny Elán o láske, ktorá vie poblázniť každého človeka. A hoci nám filmy, knihy či romantické pesničky často nahovárajú, že každý človek má nárok len na jednu veľkú osudovú lásku, vedci teraz prišli so zistením, ktoré vyvracia tento romantický mýtus.
Prekvapivé zistenia
Nový výskum Kinseyho inštitútu v USA ukázal, že väčšina ľudí počas života nezažije jednu veľkú lásku. Vôbec po prvýkrát sa nepýtali, či sú ľudia zamilovaní alebo ako veľmi milujú svojho partnera. Zaujímala ich oveľa jednoduchšia otázka: Koľkokrát ste boli vo svojom živote vášnivo zamilovaní?
Výsledky rozsiahleho výskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 10-tisíc nezadaných Američanov vo veku od 18 do 99 rokov, priniesli prekvapivé odpovede. Vedci zistili, že priemerný človek zažije vášnivú lásku približne dvakrát za život. „Pre väčšinu ľudí je vášnivá láska niečím, čo sa počas života objaví len niekoľkokrát,“ informovala pre IFL Science hlavná autorka štúdie Amanda Gesselmanová z Kinseyho inštitútu.
Najväčšia skupina respondentov, približne 30 percent, uviedla, že sa vášnivo zamilovala dvakrát. Raz to zažilo 28 percent opýtaných, trikrát 17 percent a štyrikrát alebo viackrát 11 percent ľudí. Zaujímavé však je, že nie každý takúto skúsenosť zažije. Až 14 percent respondentov priznalo, že sa nikdy vášnivo nezamilovali. Podľa vedcov to pritom nie je nič nezvyčajné.
„Nikdy nezažiť vášnivú lásku nie je samo osebe neobvyklé ani patologické. Naopak, ukazuje sa, že ide o pomerne rozšírenú skúsenosť,“ uviedli autori výskumu, ktorí sa pozreli aj na rozdiely medzi mužmi a ženami. Heterosexuálni muži uvádzali o niečo viac skúseností s vášnivou láskou ako heterosexuálne ženy.
S vekom rastie šťastie
„Tento rozdiel môže súvisieť s tým, ako sú muži a ženy vychovávaní k prežívaniu a nadväzovaniu romantických vzťahov,“ vysvetlili odborníci. Zaujímavosťou je, že medzi homosexuálnymi, lesbickými a bisexuálnymi respondentmi sa podobné rozdiely vôbec neobjavili. Výsledky zároveň ukázali, že s pribúdajúcim vekom rastie pravdepodobnosť, že človek zažije vášnivú lásku.