Ukáž, kto si, žiadala na začiatku vzťahu. Vica Kerekes už nechce plniť predstavy okolia, plánuje zmenu
Keď je toho na herečku v práci priveľa, vráti sa k realite.
„Vzájomný obdiv je pre vzťah úplne kľúčový. Keď sa s partnerom inšpirujete navzájom, keď si dokážete povedať - Vyzeráš nádherne,“ myslí si Vica Kerekes, ktorá aktuálne prežíva jedno z najkrajších životných období. Počúva svoj vnútorný hlas, plánuje veľké zmeny a popri tom všetkom sa odmieta slepo spoliehať na svoje istoty.
Nechce stratiť kontakt so zemou
Hovorí sa o nej, že žije úplne obyčajne a hoci je filmovou hviezdou, nelieta hlavou v oblakoch. „Myslím, že práve to obyčajno ma drží pri zemi. Dlho som žila v rôznych krajinách - v Budapešti, Prahe, teraz aj v Rakúsku a zistila som, že domov si človek musí vytvoriť sám. Ja si ho tvorím tým, že okolo seba pestujem priestor. Doslova. Mám doma džungľu rastlín,“ prezradila v rozhovore pre iGlanc obľúbená herečka.
Rada pracuje s hlinou, stará sa o všetko živé a keď je toho na ňu v práci priveľa, práve pri rastlinách nachádza pevnú pôdu pod nohami. „Vraciam sa k realite. K obyčajnej fyzickej práci. Umelci často levitujú a keď stratia kontakt so zemou, stratia aj seba. Ja si ten kontakt strážim záhradou, hlinou, svetlom a starostlivosťou o blízkych,“ vysvetlila.
Eleganciu zdedila po mame
Popri tom všetkom však nezabúda ani na seba. Vica sa už od detstva učila sebaláske, samú seba prijímala takú, aká je a veľkým vzorom jej v tom bola práve mama. Ženskosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť a nezlomili ju dokonca ani situácie, kedy sa jej ostatné deti posmievali pre farbu vlasov.
„Ako malá som bola ryšavá, iná než ostatní, deti sa mi smiali. Ale ja som to brala s nadhľadom. Už vtedy som sa vedela mať rada. Stála som pred zrkadlom a vravela si - Toto som ja. Pamätám si, že zrkadlo nebolo mojím nepriateľom, ale priateľom,“ spomína herečka, ktorá z tohto nastavenia ťaží až dodnes.