Myslela si, že starší muž ju zachráni, no prišla o všetko. Najsexi Slovenka našla šťastie až pri pastorovi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Myslela si, že starší muž ju zachráni, no prišla o všetko. Najsexi Slovenka našla šťastie až pri pastorovi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vica Kerekes.

Ukáž, ​​kto si, žiadala na začiatku vzťahu. Vica Kerekes už nechce plniť predstavy okolia, plánuje zmenu

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek.

Milenka sa jej šplhala po chrbte, zatiaľ čo ona drela pre rodinu. Zuzana Belohorcová druhé šance nedáva

Eurovú mincu vložte do mrazničky a až potom odcestujte na dovolenku. Jednoduchý trik vám ochráni zdravie

Hana Gregorová s partnerom.

Zlatý môj, toto mi zaplatíš aj s úrokmi. Hana Gregorová neoľutovala nič, ani druhú šancu pre Koptíka

Jahody môžu vydržať čerstvé aj o niekoľko dní dlhšie. Podľa pestovateľov stačí poznať trik s papierom

Chorvátske rozsiahle pobrežie je známe kamennými plážami, ale nájdu sa aj miesta pre milovníkov piesku.

Žiadne ostré kamene, ale zlato rozliate pod nohami. Toto sú najkrajšie piesočné pláže Chorvátska

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Ivana Gáborík.

Ak chudnete do plaviek, tento recept oceníte. Ivana Gáborík vylepšila fit nátierku sladkou ingredienciou

Barbora Balúchová žije pre svojho syna Alexandra Jána, ktorého má s Borisom Kollárom.

Zlatokopka, šepkali si, keď otehotnela. Barbora Balúchová peniaze od multiotecka Kollára poctivo odkladá

Vica Kerekes.

Ukáž, ​​kto si, žiadala na začiatku vzťahu. Vica Kerekes už nechce plniť predstavy okolia, plánuje zmenu

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Myslela si, že starší muž ju zachráni, no prišla o všetko. Najsexi Slovenka našla šťastie až pri pastorovi

— Foto: Instagram @luciia

Mala milióny fanúšikov, no za dokonalými fotkami skrývala veľkú bolesť.

Na prvý pohľad mala všetko, po čom dnes túžia tisíce mladých dievčat. Tvár, ktorú prirovnávali k hollywoodskym kráskam, telo, pre ktoré ju médiá opakovane označovali za najsexi Slovenku, a sociálne siete, na ktorých ju sledovali milióny ľudí.

Lucia Lachkovič Javorčeková bola pre mnohých symbolom dokonalosti. Mala rodinu, žila v zahraničí, fotila pre veľké publikum, cestovala, usmievala sa do objektívu a jej meno sa spájalo aj s titulom, ktorý dovtedy na Slovensku nikto nemal – „najsledovanejšia Slovenka.“ Lenže za obrazom ženy, ktorej život pôsobil ako sen, sa dlho skrýval príbeh dievčaťa, ktoré sa nevedelo mať rado.

Najvýraznejšia Slovenka?

Lucia sa do povedomia verejnosti dostala najmä vďaka sociálnym sieťam. V čase, keď slovenský Instagram ešte nemal veľa mien s miliónovým publikom, patrila medzi prvé výrazné výnimky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Lachkovic (@luciia)

Podľa portálu Diva sa jej okolo roku 2018 ako prvej Slovenke podarilo prekročiť hranicu jedného milióna fanúšikov, neskôr dosiahla dokonca 2,2 milióna sledovateľov. Keďže v tom čase žila v zahraničí, vo svojej rodnej krajine nebola až tak známa. To sa po prevalení tejto informácie ako mávnutím prútika zmenilo.

Na začiatku však nestál premyslený plán stať sa influencerkou. Podľa Startitup začala približne v roku 2012 pridávať na Instagram bežné fotografie zo života mladej mamy, najmä zábery s dcérou. Neskôr pribudli snímky zo zákulisia fotení a po tom, ako ju v roku 2015 objavili v Taliansku ako modelku, začalo jej publikum výrazne rásť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Lachkovic (@luciia)

Modeling pritom nebol jej detským snom. Športový Čas pripomenul, že Lucia sa kedysi venovala cyklistike. „Nad modelingom som nikdy veľmi nerozmýšľala,“ priznala v minulosti. Zlom prišiel až po tom, čo jej kariéru navrhol svadobný fotograf.

Rodina jej pripomínala, že priberá

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Toto radím každému proti nenávideným muchám: Na oknách nemám ani sieťky a pokoj celé leto!

Domáce likvidátor vošiek, ktorý skutočne funguje: Vykašlite sa na chémiu, ktorá škodí aj vám – toto máte úplne zdarma!

Rozdrvím, hodím do vody a nalejem na lopatkovec: Má viac kvetov ako listov!

Ak uvidíte plastovú fľašu pod kolesom vášho auta, VOLAJTE políciu!

Plný hrniec

Čo treba pridať do cesta? Tajná prísada našich babičiek pre dokonalý závin!

NAJJEDNODUCHŠIA roláda BEZ múky: Pripravená je za pár minút!

Sirup z lipového kvetu pre zdravé srdce a proti chorobám: Natrhajte ho včas a urobte zásobu prírodného lieku na celý rok!

Hrnčekové JAHODOVÉ rezy, ktoré milujeme: Bez debaty, toto je najlepší letný dezert pod slnkom!

Zdravé tipy

Natrhajte si v júni pár zelených orechov a zalejte obyčajným alkoholom: Liečivý poklad do každej roidny, nedám naň dopustiť!

Moderní ľudia začali zabúdať, čo všetko dokáže malinový list: Takto ÚŽASNE mi dokázal pomôcť!

Keď v júni vidím zelené orechy, vždy vezmem pár kúskov a zalejme obyčajným olejom: Je to poklad do každej rodiny!

Sušené jahodové stopky sú cennejšie ako samotné plody: Odkedy viem toto, používam ich celý rok – nepremeškajte príležitosť a odložte každú jednu!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…