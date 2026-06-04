Myslela si, že starší muž ju zachráni, no prišla o všetko. Najsexi Slovenka našla šťastie až pri pastorovi
Mala milióny fanúšikov, no za dokonalými fotkami skrývala veľkú bolesť.
Na prvý pohľad mala všetko, po čom dnes túžia tisíce mladých dievčat. Tvár, ktorú prirovnávali k hollywoodskym kráskam, telo, pre ktoré ju médiá opakovane označovali za najsexi Slovenku, a sociálne siete, na ktorých ju sledovali milióny ľudí.
Lucia Lachkovič Javorčeková bola pre mnohých symbolom dokonalosti. Mala rodinu, žila v zahraničí, fotila pre veľké publikum, cestovala, usmievala sa do objektívu a jej meno sa spájalo aj s titulom, ktorý dovtedy na Slovensku nikto nemal – „najsledovanejšia Slovenka.“ Lenže za obrazom ženy, ktorej život pôsobil ako sen, sa dlho skrýval príbeh dievčaťa, ktoré sa nevedelo mať rado.
Najvýraznejšia Slovenka?
Lucia sa do povedomia verejnosti dostala najmä vďaka sociálnym sieťam. V čase, keď slovenský Instagram ešte nemal veľa mien s miliónovým publikom, patrila medzi prvé výrazné výnimky.
Podľa portálu Diva sa jej okolo roku 2018 ako prvej Slovenke podarilo prekročiť hranicu jedného milióna fanúšikov, neskôr dosiahla dokonca 2,2 milióna sledovateľov. Keďže v tom čase žila v zahraničí, vo svojej rodnej krajine nebola až tak známa. To sa po prevalení tejto informácie ako mávnutím prútika zmenilo.
Na začiatku však nestál premyslený plán stať sa influencerkou. Podľa Startitup začala približne v roku 2012 pridávať na Instagram bežné fotografie zo života mladej mamy, najmä zábery s dcérou. Neskôr pribudli snímky zo zákulisia fotení a po tom, ako ju v roku 2015 objavili v Taliansku ako modelku, začalo jej publikum výrazne rásť.
Modeling pritom nebol jej detským snom. Športový Čas pripomenul, že Lucia sa kedysi venovala cyklistike. „Nad modelingom som nikdy veľmi nerozmýšľala,“ priznala v minulosti. Zlom prišiel až po tom, čo jej kariéru navrhol svadobný fotograf.