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Mala by som ísť do dôchodku. Meryl Streep ohromila kolegyňa, ktorej po výkone bozkávala nohy
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Mala by som ísť do dôchodku. Meryl Streep ohromila kolegyňa, ktorej po výkone bozkávala nohy

Meryl Streep / Laurie Metcalf v roku 1992
Meryl Streep / Laurie Metcalf v roku 1992 — Foto: Wikimedia commons (Kevin Payravi; Rosie O'Donnell)

Trojnásobná oscarová víťazka zostala bez slov.

„Asi by som mala jednoducho odísť do dôchodku, pretože netuším, ako to, do čerta, dokázala.“ Keď tieto slová o svojej kolegyni vysloví Meryl Streep, jedna z najuznávanejších herečiek všetkých čias, nejde o obyčajnú pochvalu. Trojnásobná držiteľka Oscara priznala, že po nedávnom divadelnom predstavení jednej kolegyne zažila moment, ktorý ju prinútil pochybovať o vlastných schopnostiach.

Stále sa učí

Meryl Streep patrí medzi herečky, ktorých meno sa stalo synonymom talentu. Napriek tomu tvrdí, že aj po desaťročiach pred kamerou sa stále cíti ako študentka. V rozhovore pre magazín People priznala, že nedávno videla na javisku herečku Laurie Metcalfovú v hre Death of a Salesman a jej výkon na ňu zapôsobil tak silno, že na chvíľu pomyslela na koniec kariéry.

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„V podstate neviem, ako sa hrá podľa nejakej metódy. Keď vidím niekoho hrať, poviem si: ‚Ako to dokázala?‘“ priznala Streep, ktorú predstavenie absolútne pohltilo. „Nemôžem uveriť, že mi Laurie Metcalfová doslova vyrazila dych. Vlastne všetci účinkujúci. A pomyslela som si: ‚Asi by som mala jednoducho odísť do dôchodku, pretože netuším, ako to, do čerta, dokázala.‘ To je umelkyňa,“ povedala pre magazín People.

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Bozkávala jej nohy

Keď sa jej novinári spýtali, či sa po predstavení s Metcalfovou stretla, odpovedala s humorom sebe vlastným. „Bozkávala som jej nohy,“ zasmiala sa herečka. Zaujímavé je, že Streep nikdy nepatrila k herečkám, ktoré sa striktne držia konkrétnej hereckej školy či techniky. Tvrdí, že jej prístup je skôr intuitívny.

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„Do každého projektu vstupujem bez toho, aby som vedela, ako to ostatní robia. Jednoducho cítite, počúvate a postupne si to osvojíte,“ vysvetlila. Dokonca priznala, že ani po rokoch presne nevie, čo znamená slávna „metóda“, ktorú využívajú mnohí hereckí velikáni. „Nikdy som ju neštudovala. Ale máte vnútorný pocit, že viete, čo musíte urobiť,“ dodala herečka, ktorá chváli svojich kolegov len zriedka, no o to úprimnejšie. A Laurie Metcalfová nie je jediná, ktorá si získala jej rešpekt. Na svete existuje ešte šesť hercov a herečiek, ktorých Meryl Streep považuje za absolútnu špičku svojho remesla.

Svätá šestka

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