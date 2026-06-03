Uvideli ho po boku tajnej blondínky a všetko priznal. Ľubo Višňovský si novú lásku užíva v obľúbenom raji - Dobré noviny
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Uvideli ho po boku tajnej blondínky a všetko priznal. Ľubo Višňovský si novú lásku užíva v obľúbenom raji
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Uvideli ho po boku tajnej blondínky a všetko priznal. Ľubo Višňovský si novú lásku užíva v obľúbenom raji

Ľubomír Višňovský už svoju novú partnerku Katku neskrýva.
Ľubomír Višňovský už svoju novú partnerku Katku neskrýva. — Foto: Instagram @visnovsky17

Bývalý hokejista bol dvakrát ženatý.

Po náročnom životnom období má opäť dôvod na úsmev. Ľubomír Višňovský sa iba prednedávnom musel zmieriť s tým, že mu nevyšlo ani druhé manželstvo, na ďalší zásah Amorovom šípom ale dlho čakať nemusel. Po jeho boku je už istý čas Katka z Prievidze, o ktorej však bývalý hokejista nechce hovoriť. Nový vzťah si vychutnáva v súkromí a bez pozorností médií, hoci teraz urobil výnimku – dvojica sa totiž pochválila fotografiami z dovolenky na obľúbenom ostrove.

Foto: Wikimedia Commons, Bratislavská župa

Prívesok

Ľubomír Višňovský si už niekoľko rokov užíva zaslúžený hokejový dôchodok. Má za sebou bohatú kariéru, počas ktorej dokonca získal titul majstra sveta. Na poli lásky to v jeho prípade nie je až také jednoduché – nie je to tak dávno, čo oznámil, že sa mu rozpadlo aj druhé manželstvo.

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Zväzok s modelkou Ninou sa skončil už po troch rokoch, no keď sa v automobilovej firme zoznámil s marketingovou špecialistkou Katkou, zdalo sa, že ona by mohla byť tou osudovou ženou. „On to tak veselo rozpráva, že si kúpil auto a mňa dostal k tomu ako prívesok,“ spomínala Katka so smiechom vlani v podcaste Beauty(S)Talk na kampaň, ktorá ich spojila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754079924880759&set=a.1754071924881559&type=3&ref=embed_post

Koniec po 14 rokoch

A hoci nie všetko bolo ideálne a nežili rozprávku s dokonalým scenárom, zdalo sa, že všetko dokážu spoločne prekonať. Minulý rok sa však začali objavovať prvé náznaky toho, že medzi oboma partnermi by nemuselo byť všetko v poriadku. Krízu napokon Ľubo ani Katka neustáli a aj druhé hokejistovo manželstvo sa skončilo rozvodom, tentokrát po 14 rokoch.

Na ďalší šíp od Amora obľúbený športovec nemusel čakať dlho. Tento rok na jar ho fotoreportér Plus 7 dní zachytil v centre hlavného mesta, pričom spoločnosť mu robila neznáma blondínka. Jej identitu spočiatku Ľubomír Višňovský prezradiť nechcel, no napokon vyšiel s pravdou von.

Tajná blondínka

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