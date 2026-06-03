Dominikov príbeh zasiahol celé Slovensko. Po ťažkom boji s nádorom mu dobrí ľudia splnili veľký sen
Po mesiacoch strachu prišla veľká radosť.
Sedem rokov po tom, čo im rakovina vzala sedemročnú dcérku Viktóriu, rovnakému osudu čelia otec Peter aj jeho syn Dominik. Diagnóza je krutá, prognózy ešte krutejšie. Len máloktorý príbeh v posledných mesiacoch zasiahol Slovensko tak hlboko ako ten, ktorý na sociálnych sieťach zdieľa exprezident Andrej Kiska. Po dňoch plných bolesti, strachu a neistoty však teraz prišla správa, ktorá rodine po dlhom čase priniesla aj niečo iné než nemocničné chodby a vyšetrenia – nádej a splnený sen.
Sen, ktorý prekazili hospitalizácie
Malý Dominik si kedysi želal jediné – vidieť more. Choroba však jeho detský sen odsunula na vedľajšiu koľaj. Namiesto rodinného výletu prišli operácie, hospitalizácie a ďalšie komplikácie.
Rakovina zasiahla miechu aj mozog a rodina Šarköziovcov opäť čelila niečomu, čo už raz bolestivo prežila pri dcérke Viktórii. O ich osude sa verejnosť dozvedela najmä vďaka Andrejovi Kiskovi, ktorý o Dominikovom boji pravidelne informuje na Facebooku. Príbeh rodiny, v ktorej s rakovinou bojuje aj otec Peter, zasiahol tisíce ľudí po celom Slovensku.
Dobré správy
Tentokrát bývalý prezident priniesol novinu, na ktorú všetci čakali. „Výsledky sú v poriadku,“ napísal na facebooku. Po mesiacoch obáv ide o mimoriadne povzbudivú informáciu. Krátko nato však prišla ďalšia správa, ktorá rodinu úplne zaskočila.