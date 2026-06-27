Na európske Bali sa dostanete zo Slovenska za pár eur. O skrytej dovolenkovej perle mnohí ani len netušia
Nádherné scenérie známe z fotografií z turistického raja nájdeme aj u nás v Európe.
Úchvatné vodopády uprostred nedotknutej prírody, krištáľovo čistá voda a nádherná scenéria - a nie, nehovoríme o indonézskom Bali! Vodopády Kravica v Bosne a Hercegovine sa častokrát nazývajú aj európskymi Niagarami či európskym Bali.
O skrytej perle regiónu pritom mnohí netušia, hoci sa neraz nachádzajú na neďalekej pláži za hranicami v Chorvátsku.
Perla Bosny
Vodopády Kravica sa nachádzajú asi hodinu cesty z mesta Mostar, ktoré zvyčajne turisti pri návšteve krajiny nevynechajú. Ešte o niečo bližšie sú od legendárneho pútnického miesta Medžugorie. Vodopády vyvierajú spomedzi bujarých stromov a vytvárajú kaskádovitý obraz.
Z hľadiska výšky nie sú síce vysoké, ale za to sú dosť široké a zaberajú tak celé zorné pole. Voda končí v smaragdovom jazere, v ktorom sa dá aj okúpať. Kravica vytvára dojem džungľovej oázy pokoja.
Za lacno aj zo Slovenska
Navštíviť vodopády Kravica sa dá aj jednodňovým výletom z chorvátskej pláže. Napríklad z Makarskej riviéry je to až k vodopádom približne 85 kilometrov. Za návštevu však rozhodne stojí aj samotná Bosna a Hercegovina, ktorá je s Bratislavou spojená letmi nízkonákladovej spoločnosti.
Do mesta Tuzla sa aj v letnej sezóne dopravíte za 12,5 eura v jednom smere. Cesta lietadlom tak stojí menej než dostať sa vlakom do Prahy.