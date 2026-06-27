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Na európske Bali sa dostanete zo Slovenska za pár eur. O skrytej dovolenkovej perle mnohí ani len netušia
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Na európske Bali sa dostanete zo Slovenska za pár eur. O skrytej dovolenkovej perle mnohí ani len netušia

Vodopády v Bosne nazývajú aj európskym Bali.
Vodopády v Bosne nazývajú aj európskym Bali. — Foto: Instagram: oasisinstone

Nádherné scenérie známe z fotografií z turistického raja nájdeme aj u nás v Európe. 

Úchvatné vodopády uprostred nedotknutej prírody, krištáľovo čistá voda a nádherná scenéria - a nie, nehovoríme o indonézskom Bali! Vodopády Kravica v Bosne a Hercegovine sa častokrát nazývajú aj európskymi Niagarami či európskym Bali.

O skrytej perle regiónu pritom mnohí netušia, hoci sa neraz nachádzajú na neďalekej pláži za hranicami v Chorvátsku.

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Príspevok používateľa Kravica - Oaza u kamenu (@oasisinstone)
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Perla Bosny

Vodopády Kravica sa nachádzajú asi hodinu cesty z mesta Mostar, ktoré zvyčajne turisti pri návšteve krajiny nevynechajú. Ešte o niečo bližšie sú od legendárneho pútnického miesta Medžugorie. Vodopády vyvierajú spomedzi bujarých stromov a vytvárajú kaskádovitý obraz.

Z hľadiska výšky nie sú síce vysoké, ale za to sú dosť široké a zaberajú tak celé zorné pole. Voda končí v smaragdovom jazere, v ktorom sa dá aj okúpať. Kravica vytvára dojem džungľovej oázy pokoja. 

Instagram Post
Príspevok používateľa Kravica - Oaza u kamenu (@oasisinstone)
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Za lacno aj zo Slovenska

Navštíviť vodopády Kravica sa dá aj jednodňovým výletom z chorvátskej pláže. Napríklad z Makarskej riviéry je to až k vodopádom približne 85 kilometrov. Za návštevu však rozhodne stojí aj samotná Bosna a Hercegovina, ktorá je s Bratislavou spojená letmi nízkonákladovej spoločnosti.

Do mesta Tuzla sa aj v letnej sezóne dopravíte za 12,5 eura v jednom smere. Cesta lietadlom tak stojí menej než dostať sa vlakom do Prahy.

Aké sú tam ceny?

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