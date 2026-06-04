Dovolenku si tu užijú aj najšetrnejší Slováci. Najlacnejšie európske destinácie s fantastickými cenami - Dobré noviny
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Dovolenku si tu užijú aj najšetrnejší Slováci. Najlacnejšie európske destinácie s fantastickými cenami
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Dovolenku si tu užijú aj najšetrnejší Slováci. Najlacnejšie európske destinácie s fantastickými cenami

— Foto: ChatGPT, Instagram @ lille_france

Máte na dovolenku veľmi obmedzerný rozpočet? Týchto päť destinácií vám peňaženku neprevetrá.

Ak ste zatúžili niekam vyraziť a spoznávať svet, no váš rozpočet je obmedzený, toto je článok presne pre vás. Na dovolenku totiž nemusíte chodiť ďaleko, aj v Európe nájdete všetko to, po čom vaše cestovateľské srdce a duša túžia. Daily Mail vyhotovil zoznam najlacnejších európskych miest, v ktorých vás celý niekoľkodňový pobyt vyjde len na pár stovák. Hodnotilo sa pritom ubytovanie, stravovanie, vstupné do pamiatok a atrakcií či cestovanie.

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Prečítajte si tiež: Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

5. Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Sarajevo, hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, sa umiestnilo na čele tohto rebríčka s najlepším pomerom ceny a kvality, pričom 12 turistických položiek vrátane ubytovania, stravy a nápojov, mestskej dopravy a vstupov na turistické atrakcie vás vyjde okolo 300 eur.

Toto rozvíjajúce sa mesto sa nielenže môže pochváliť cenovo dostupnými hotelmi s priemerným dvojdňovým pobytom okolo 180 eur, ale aj množstvom ďalších vecí za ceny, ktoré by prekvapili aj tých najšetrnejších Slovákov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Above BiH (@above_bih)

Káva za dve eurá, pivo od 2,80 eura, 48-hodinová cestovná karta za šesť eur a množstvo atrakcií a galérií so vstupom zdarma dávajú Sarajevu jeho opodstatnené meno - destinácia, ktorá šetrí vašu peňaženku.

4. Bukurešť, Rumunsko

Bukurešť s priemernými nákladmi na dovolenku rovnako do 300 eur ako Sarajevo sa v rebríčku umiestnilo na druhom mieste. Keď tam raz prídete, sotva niečo miniete - pivo stojí priemerne okolo 3,30 eur, zatiaľ čo trojchodové menu pre dvoch vrátane vína vás bude stáť iba 75 eur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Visit Bucharest (@visitbucharest_official)

Nachádza sa tu aj jeden z najlacnejších akvaparkov a kúpeľov v Európe - celodenný vstup do Therme Bucuresti stojí už od 35 eur.

3. Tirana, Albánsko

Albánske hlavné mesto Tirana sa v poslednej dobe často umiestňuje medzi najlacnejšími európskymi destináciami - a s priemernými nákladmi 302 eur je ľahké pochopiť prečo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Qytetet Shqiptare (@albanian.cities)

Hlavným lákadlom Tirany je jej nedocenená krása, od Skanderbegovho námestia až po podzemné múzeá umenia a Veľkú mešitu v Tirane alebo mešitu Namazgah, najväčšiu mešitu na Balkáne. Nezabudnite sa tiež zastaviť na kávu za dve eurá či pohár vína za štyri eurá.

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