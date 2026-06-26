Vynechajte jeden krok a budú hotové rýchlejšie. Nekysnutým pagáčom Kvetky Horváthovej vládne pravá bryndza
Ak máte radi jednoduché chuťovky, určite vám ulahodia, myslí si známa moderátorka.
Na lokálne suroviny nedá dopustiť, pretože sú zdravé, poctivé a hlavne naše. Taká je aj pravá ovčia bryndza z horských strání, na ktorých sa každé ráno ozýva cvengot zvončekov. Moderátorka Kvetka Horváthová z nej pripravila rýchlu chuťovku, ktorá je hotová za chvíľu a hodí sa ako pohostenie pre návštevu aj na večerné maškrtenie pri televízii.
Jednoduchá chuťovka, ktorá ulahodí
Kvetka prezradila, že v kuchyni sa nebojí ani náročnejších receptov. „Moje kuchárske počiny pozná nielen moja rodina. Často, ak skúšam na viackrát nejaký recept, tak ovocie mojej práce ochutnávajú aj moji kamaráti či kolegovia. Doma mám vďačných stravníkov, ktorí zjedia všetko, čo im uvarím,“ priznala pre Varechu.
Okrem toho, že je obľúbenou moderátorkou, už roky inšpiruje svojimi receptami aj fanúšikov na internete a jej recepty si obľúbili aj milovníci varenia. V zálohe má mnoho overených nápadov na rýchle jedlá, ktoré žnú úspech za úspechom a inak to nebolo ani v prípade chutných nekysnutých pagáčov.
„Ak máte radi jednoduché chuťovky, určite vám ulahodia tieto nekysnuté bryndzové pagáčiky. Vďaka prekladaniu cesta sa vám budú krásne listovať. Ak ich chcete mať hotové raz-dva, môžete celý proces prekladania vynechať a po prvom chladení cesto vyvaľkať a rovno povykrajovať. Tú správnu, lahodnú chuť im dodá 100-percentná ovčia bryndza,“ napísala v príspevku na Instagrame.