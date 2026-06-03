Daniela Peštová: Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba. Modelka vysvetlila, prečo odmieta estetické zákroky
Česká modelka oslávi v októbri 56 rokov.
Nepachtí po umelej kráse, práve naopak, starnúť chce s noblesou. Daniela Peštová v októbri oslávi 56. rokov a ako prezradila pre Super.cz, v modelingu je stále žiadaná – nedávno sa napríklad vrátila z fotenia vo Francúzsku. A doteraz sa ani nevydala v šľapajach mnohých kolegýň, ktoré si k lepšiemu vzhľadu pomohli rôznymi invazívnymi estetickými zákrokmi. Hviezdna Češka na to má jasný názor a ako vraví, vrásky rozhodne nie sú choroba.
Stále žiadaná
Daniela Peštová patrí medzi najúspešnejšie tváre svetového modelingu 90. rokov a venuje sa mu dodnes. Pred časom sa vrátila z južného Francúzska, kde bola práve kvôli svojej práci. „Fotila som krásny editorial, na ktorý sa teším. Stále pracujem. Na to, koľko mám rokov, sa nemôžem sťažovať,“ priznala v rozhovore supermodelka, ktorá je naďalej veľmi žiadaná, zrejme pre svoj prirodzený vzhľad.
Už v minulosti totiž prezradila, že žiadnu plastiku nemá, nechce ju mať a dúfa, že ju mať ani nebude. „Nie som zástancom toho, že keď je niekto mladý a krásny, aby to využíval,“ povedala pre Extra.cz, hoci dodala, že nikto nevie, čo bude o päť rokov – svoj názor možno zmení.
Vrásky nie sú zlé
Od tohto rozhovoru zatiaľ ubehli tri roky a Daniela doteraz nepodstúpila žiadny invazívny estetický či plastický zákrok. „Keď z tej rovnice úplne vynecháte možnosť invazívnych zákrokov, nie je čo riešiť. Tie zákroky, aspoň teda za mňa, neznamenajú vždy zmenu k lepšiemu. Mňa baví prirodzenosť, pozerať sa na niečiu tvár, ktorá má svoju mimiku a minulosť. Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba,“ hovorí modelka, ktorej záleží skôr na iných veciach.