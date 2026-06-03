Daniela Peštová: Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba. Modelka vysvetlila, prečo odmieta estetické zákroky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Daniela Peštová: Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba. Modelka vysvetlila, prečo odmieta estetické zákroky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Chorvátske rozsiahle pobrežie je známe kamennými plážami, ale nájdu sa aj miesta pre milovníkov piesku.

Žiadne ostré kamene, ale zlato rozliate pod nohami. Toto sú najkrajšie piesočné pláže Chorvátska

Michael Schumacher.

Dostal nové meno, lekári nosili kukly. Schumacherova rodina urobila všetko, aby sa pravda nedostala von

Ivana Gáborík.

Ak chudnete do plaviek, tento recept oceníte. Ivana Gáborík vylepšila fit nátierku sladkou ingredienciou

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Monika Hilmerová.

Podáva sa ako predjedlo a pochádza priamo zo Santorini. Lahôdka Moniky Hilmerovej vás prenesie do Grécka

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Vokálna skupina Trend.

Keď mali spievať sólo, nariekali v šatni. Speváčky z vokálnej skupiny TREND by ste dnes nespoznali

Zbohatneme ako Arabi, dúfali Kysučania. Na Slovensku máme miesto, kde sa ropa vylieva na povrch a horí

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Daniela Peštová: Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba. Modelka vysvetlila, prečo odmieta estetické zákroky

Daniela Peštová sa vyjadrila k starnutiu a zákrokom.
Daniela Peštová sa vyjadrila k starnutiu a zákrokom. — Foto: Instagram @daniela_pestova

Česká modelka oslávi v októbri 56 rokov.

Nepachtí po umelej kráse, práve naopak, starnúť chce s noblesou. Daniela Peštová v októbri oslávi 56. rokov a ako prezradila pre Super.cz, v modelingu je stále žiadaná – nedávno sa napríklad vrátila z fotenia vo Francúzsku. A doteraz sa ani nevydala v šľapajach mnohých kolegýň, ktoré si k lepšiemu vzhľadu pomohli rôznymi invazívnymi estetickými zákrokmi. Hviezdna Češka na to má jasný názor a ako vraví, vrásky rozhodne nie sú choroba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova)

Stále žiadaná

Daniela Peštová patrí medzi najúspešnejšie tváre svetového modelingu 90. rokov a venuje sa mu dodnes. Pred časom sa vrátila z južného Francúzska, kde bola práve kvôli svojej práci. „Fotila som krásny editorial, na ktorý sa teším. Stále pracujem. Na to, koľko mám rokov, sa nemôžem sťažovať,“ priznala v rozhovore supermodelka, ktorá je naďalej veľmi žiadaná, zrejme pre svoj prirodzený vzhľad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Už v minulosti totiž prezradila, že žiadnu plastiku nemá, nechce ju mať a dúfa, že ju mať ani nebude. „Nie som zástancom toho, že keď je niekto mladý a krásny, aby to využíval,“ povedala pre Extra.cz, hoci dodala, že nikto nevie, čo bude o päť rokov – svoj názor možno zmení.

Vrásky nie sú zlé

Od tohto rozhovoru zatiaľ ubehli tri roky a Daniela doteraz nepodstúpila žiadny invazívny estetický či plastický zákrok. „Keď z tej rovnice úplne vynecháte možnosť invazívnych zákrokov, nie je čo riešiť. Tie zákroky, aspoň teda za mňa, neznamenajú vždy zmenu k lepšiemu. Mňa baví prirodzenosť, pozerať sa na niečiu tvár, ktorá má svoju mimiku a minulosť. Vrásky nie sú zlé a nie sú choroba,“ hovorí modelka, ktorej záleží skôr na iných veciach.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Orchideu kŕmim ZEMIAKMI dvakrát do mesiaca a kvitne ako nikdy predtým: Nové kvety nahadzuje NONSTOP!

NAJLEPŠIA rada, ako si vybrať sladký melón: S týmto sa mi NIKDY nestalo, že by bol nedozretý alebo málo sladký!

NIKDY nekupujte jahody v tomto čase: Je veľká šanca, že nebudú čerstvé!

Stačí lyžica v umývadle a problém je vyriešený. Tento prášok vyčistí odtok lepšie ako drahé granule z obchodu!

Plný hrniec

Legendárny francúzsky šalát – jemný a nesmierne chutný: Dávam ho aj obložené chlebíčky – návštevy sa nevedia dojesť!

Mega CHUTNÁ a rýchla cesnaková nátierka: Robím ju pre návštevy aj večer k telke, je výborná!

Kedysi sa toto mäso varilo skoro v každom dome: Teraz ľudia utekajú, keď počujú, čo to je!

Tento RECEPT zo zeleniny a syra pozná málokto: Brokolica a zemiaky ešte nikdy nechutili lepšie!

Zdravé tipy

Mäta V OLEJI je silnejšia ako hocijaké lieky, hovorila moja mama: Zapamätajte si tento recept na celý život!

Stihnite to, kým nezačnú dozrievať: Starý liek na štítnu žľazu, žalúdok a reumu – stačí len odtrhnúť a zaliať!

Zázračná moc bazového kvetu: Týchto 12 účinkov pocítite, ak si z nej urobíte liečivú letnú limonádu – perfektná na osvieženie!

Toto je dôvod, prečo dávam v JÚNI malinové listy do obyčajného pohára na zaváranie: RADA, za ktorú budete v zime ďakovať!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…