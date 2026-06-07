Nie všade si Slováci zaplávajú bez obáv. Veľká MAPA chorvátskych pláží odhalila problémové miesta
Pri niektorých lokalitách zbystrite pozornosť.
Letné dovolenky sa nezadržateľne blížia a tisíce Slovákov už plánujú tradičný únik k Jadranu. Chorvátsko ostáva pre mnohých istotou – krátka cesta autom, známe letoviská aj more, ku ktorému sa rodiny vracajú celé roky. Pred odchodom si však mnohí začínajú všímať detail, ktorý môže pokaziť aj vysnívaný pobyt: aká čistá je voda na plážach, kde chcú tráviť leto?
Ako uvádza chorvátsky štátny portál sledujúci kvalitu vody na kúpanie, prvé výsledky kontrol pre sezónu 2026 ukazujú, že väčšina pobrežia dopadla veľmi dobre. Hodnotenia vychádzajú z pravidelných odberov a z kritérií stanovených predpismi o kvalite morskej vody aj smernicami Európskej únie.
Medzi dovolenkármi tak prevládajú dobré správy. Kontroly totiž ukázali, že väčšina sledovaných miest spĺňa najvyššie štandardy a more pri chorvátskom pobreží ostáva vo veľkej miere čisté.
Objavili sa však aj lokality, ktoré nedopadli ideálne. Práve tie teraz vzbudzujú pozornosť ľudí, ktorí si dovolenku plánujú do posledného detailu.
Pod drobnohľadom
Na konci mája odobrali odborníci 1 170 vzoriek vody. Až 1 138 miest získalo najlepšie možné hodnotenie „výborné“. Ďalších 23 lokalít označili ako „dobré", šesť miest dostalo známku „dostatočné“ a pri troch sa objavilo hodnotenie „nevyhovujúce“.
Jedným z miest so slabším výsledkom je Molunat v južnej Dalmácii. Celkový obraz chorvátskeho pobrežia však ostáva pozitívny. Veľká časť Jadranu na mape svieti namodro, čo znamená výbornú kvalitu vody vhodnú na kúpanie.