Cesta do pekla je na skok od Slovenska. Vracia sa špeciálny autobus, ktorý krajinu rozdelil na dva tábory
Autobusovú linku začal prevádzkovať nový prepravca.
Mali autobus do pekla, ktorý však museli zrušiť. Príbeh z Poľska, kde dlho fungovala linka 666 do mestečka Hel (ktoré sa podobá anglickému slovu Hell, čo znamená peklo), pred pár rokmi zaujala celý svet. Miestna prepravná spoločnosť v Poľsku PKS Gdynia totiž vtedy po nátlaku konzervatívnych skupín pristúpila k premenovaniu linky na 669.
Pre každého milovníka vtipných slovných hračiek však máme dobrú správu. Linka 666 sa totiž vracia.
Jazda ako atrakcia
Možnosť nasadnúť do autobusu 666 a odviezť sa tak „do pekla“ využívali aj zahraniční návštevníci, ktorí to brali ako turistickú atrakciu. Spojenie čísla autobusu s číslom beštie však mnohí nedokázali predýchať a po zmene čísla linky im spadol kameň zo srdca. Po troch rokoch je kontroverzný autobus späť a kým sa dostane do „podsvetia“, prejde celkom veľkú okružnú jazdu celým Poľskom.
Spoločnosť FlixBus totiž prišla s novou 13-hodinovou linkou z Krakova až do Helu, pričom autobus bude stáť aj v poľskom hlavnom meste. Jedna linka tak spojí viaceré populárne centrá v Poľsku so stále obľúbenejším pobrežím Baltského mora.