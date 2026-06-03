Jahody môžu vydržať čerstvé aj o niekoľko dní dlhšie. Podľa pestovateľov stačí poznať trik s papierom - Dobré noviny
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Jahody môžu vydržať čerstvé aj o niekoľko dní dlhšie. Podľa pestovateľov stačí poznať trik s papierom
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Jahody môžu vydržať čerstvé aj o niekoľko dní dlhšie. Podľa pestovateľov stačí poznať trik s papierom

— Foto: magnific.com, @freepik

Slovensko žije jahodovou sezónou, no väčšina z nich robí pri skladovaní robí rovnakú chybu.

Slováci opäť vyrážajú na samozbery, z obchodov miznú košíky plné červených jahôd a mnohé domácnosti nimi voňajú celé dni. Lenže nadšenie často vystrieda sklamanie. Stačí pár dní a z krásnych plodov sú mäkké jahody pokryté plesňou, ktoré končia v koši. Mnohí pritom robia rovnakú chybu hneď po príchode domov.

Ako uvádza magazín EatingWell, podľa pestovateľov problémom nebýva samotné ovocie, ale spôsob, akým ho skladujeme. Jahody patria medzi najcitlivejšie druhy ovocia a veľmi rýchlo podliehajú skaze, pretože obsahujú veľké množstvo vody.

Nenápadná chyba

Mnohí ľudia majú pocit, že robia správnu vec, keď jahody po kúpe okamžite umyjú a odložia do chladničky. Práve vlhkosť však podľa expertov výrazne urýchľuje tvorbu plesní. „Najlepší spôsob skladovania čerstvých jahôd je v chladničke,“ hovorí manažérka značky v spoločnosti Sunset Lindsay Gammonová. Zároveň však upozorňuje, že jahody by sa mali umývať až tesne pred konzumáciou.

Foto: magnific.com, @freepik

Dôležitú úlohu zohráva aj nádoba, v ktorej ovocie skladujeme. Plastové obaly či uzatvorené dózy totiž zadržiavajú vlhkosť a obmedzujú prístup vzduchu. Oveľa vhodnejšie sú priedušné nádoby, napríklad kartónové košíky, keramické misy alebo drevené obaly.

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