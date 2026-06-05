Ako sa raz a navždy zbaviť krtka? Slovenskí experti na záhradky majú overené postupy na odplašenie - Dobré noviny
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Ako sa raz a navždy zbaviť krtka? Slovenskí experti na záhradky majú overené postupy na odplašenie
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Ako sa raz a navždy zbaviť krtka? Slovenskí experti na záhradky majú overené postupy na odplašenie

Ilustračná fotografia / Záhradný realizátor František Laššák, záhradný architekt Martin Čurda a profesor Ivan Hričovský
Ilustračná fotografia / Záhradný realizátor František Laššák, záhradný architekt Martin Čurda a profesor Ivan Hričovský — Foto: Gemini/Dobré noviny; Promo fotografie TV JOJ (Nová záhrada); Facebook - Rady do záhrady - prof. Ivan Hričovský

Na zvukové plašiče si radšej dajte pozor.

„Všetko, čo zasejeme, je ihneď preč,“ napísala utrápená pani Maja zo Senice profesorovi Ivanovi Hričovskému. V liste ho poprosila o radu, ako sa zbaviť krtka, ktorý jej ničil záhradu. Obľúbený odborník jej odpovedal a k téme sa vyjadrili aj experti z obľúbenej jojkárskej relácie Nová záhrada. Zhodujú sa pritom v jednej veci – boj s krtkom nie je jednoduchý a často je lepšie hľadať kompromis než sa ho snažiť za každú cenu vyhnať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1364718795687117&set=a.544120824413589

Kde je krtko, tam je život

„Krtkovia sa vyskytujú tam, kde je pozemok zamorený škodcami. Keď sa bavíme o ochrane, odporúčam klasické chytanie do pascí alebo dávame do chodbičiek handričky alebo kúsky vaty namočené do dechtu alebo petroleja. Alebo vyskúšajte kúsky karbidu a krtkovia vám nebudú chodiť do záhradky robiť škody,“ radil vo videu profesor Ivan Hričovský.

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia
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Odborníci z relácie Nová záhrada však upozornili, že krtko nie je len škodca. Naopak, v mnohých prípadoch môže byť pre záhradu aj prínosom. „V záhonoch to podľa mňa až tak neprekáža. Kopčeky nie sú taký problém ako v trávniku. Chápem však, že na upravenom trávniku je krtko neželaný aj z estetického hľadiska,“ vysvetlil pre TV JOJ záhradný realizátor František Laššák. Podľa neho je dôležité uvedomiť si, že krtko sa objavuje tam, kde je zdravá a živá pôda.

Ako ochrániť trávnik

„Treba si uvedomiť, že tam, kde je krtko, je život. Sú tam živiny aj množstvo pôdnych živočíchov. Krtko je užitočný tvor a dokáže záhrade pomôcť. Preto by som proti nemu nebojoval, skôr by som sa snažil obmedziť jeho pôsobenie,“ uviedol s tým, že pri zakladaní nového trávnika sa v jeho praxi osvedčili siete proti krtkom. „Keď zakladáme trávnik, používame sieťky proti krtkom. Krtko si pri budovaní svojich podzemných chodbičiek prevzdušňuje pôdu, a tým môže záhrade prospieť,“ pripomenul.

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Laššák zároveň poznamenal, že v záhrade existujú aj oveľa väčší škodcovia. „Preto by som k tejto otázke pristupoval neutrálne. Proti krtkovi by som nebojoval, len by som hľadal kompromis,“ dodal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Myslite strategicky

Podobný názor má aj záhradný architekt Martin Čurda. Podľa neho by mali majitelia záhrad myslieť najmä na prevenciu. „Ak nechcete ťahať sieť proti krtkom po celom pozemku, navrhujem kompromis – dať ju aspoň pod trávnik. To dáva zmysel. Zvyšok záhrady by som nechal prirodzenému vývoju,“ odporučil expert, ktorý sa podelil aj o jeden užitočný trik.

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