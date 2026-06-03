Bola ako agentka KGB, všetkých oklamala. Adriana Sklenaříková vyhrala reality šou a šokovala Francúzsko
Slovenská modelka sa vo Francúzsku teší veľkej obľube.
Pomerne nečakanú tvár ukázala Francúzom naša modelka Adriana Sklenaříková. Tá sa zúčastnila francúzskej verzii svetovo známej šou Zradcovia a vyhrala ju. Základom hry je pritom schopnosť manipulovať, byť vypočítavý aj predvídavý a práve Adriana to všetko zvládla na jednotku. Natáčanie šou znamenalo aj veľkú psychickú záťaž - Adriana bola každú noc v strese a nemohla spávať.
Počas šou aj plakala
„Nikdy v živote som nezažila takýto tlak. Bolo to veľmi intenzívne. Každý deň som spala len minimum hodín. Niekedy bolo veľmi ťažké klamať a zradiť tak ostatných, ale nakoniec som vďaka šou zistila, že som silný a odolný človek," povedala Sklenaříková francúzskym novinárom.
Základom šou je odhaliť v skupine hráčov „zradcov," ktorých cieľom je postupne eliminovať ostatných hráčov a konečnú výhru si nechať len pre seba.
Hráči sa každý deň stretávajú pri okrúhlom stole, kde určia jedného, ktorý hru opustí. Až v tejto chvíli môže prezradiť svoju úlohu v hre. Keď sa v závere hry ostatní hráči dozvedeli, že zradcom bola práve Adriana, nemohli tomu veriť.