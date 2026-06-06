Starina u vás doma má možno cenu zlata. Mnohí Slováci vlastnia retro nábytok, za ktorý dostanú tisíce eur
Staré kreslá či komody neodsudzujte.
Slováci to poznajú veľmi dobre. Zdedili byt po starých rodičoch, kúpili starší dom alebo sa pustili do rekonštrukcie a prvé, čo chcú urobiť, je zbaviť sa starého nábytku. Komody, kreslá či policové steny často končia pri kontajneroch alebo na zbernom dvore s predstavou, že moderný interiér si pýta úplne nové zariadenie. Práve medzi týmito kúskami sa však môže skrývať niečo, za čo sú dnes zberatelia ochotní zaplatiť stovky až tisíce eur.
Ako uvádza portál Tvnoviny.sk s odvolaním na web Peniaze, záujem o retro nábytok z čias Československa v posledných rokoch výrazne rastie. Odborníci však upozorňujú, že hodnotu nemá automaticky všetko staré. Rozhoduje konkrétny model, dizajnér, materiál aj celkový stav nábytku.
Kúsky z minulosti
Medzi najvyhľadávanejšie patria kreslá českého dizajnéra Jindřicha Halabalu. Charakteristické sú ohýbaným drevom a zaoblenými tvarmi, ktoré podľa odborníkov dobre zapadajú aj do moderných interiérov.
„Typické sú elegantným ohýbaným drevom a zaoblenými tvarmi, ktoré dnes dokonale zapadajú do moderných priestorov. Mimoriadne cenné sú najmä páry kresiel alebo kompletné pôvodné zostavy. Cena sa líši od stavu, ale aj za kreslo v zlom stave vám nadšenci dokážu zaplatiť stovky eur,“ priblížil portál.
Pôvodné kúsky sa podľa dostupných údajov predávajú približne za 300 až 600 eur. Ak sú profesionálne zrenovované, ich cena môže vystúpiť aj nad 1500 eur.
Veľký záujem je aj o takzvanú „kvetinovú stenu“ od dizajnéra Ludvíka Voláka. Policová deliaca stena bola typická najmä pre domácnosti zo 60. rokov a slúžila na oddelenie obývačky od jedálne.
„Charakteristická je organickými oblúkmi. Množstvo exemplárov sa časom poškodilo, zachované originály sú preto na trhu mimoriadne vzácne,“ uvádza portál s tým, že za zachované pôvodné kusy dávajú zberatelia stovky eur, renovované modely sa môžu pohybovať aj okolo hranice dvetisíc eur.