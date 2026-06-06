Pri mladšom Zdeňkovi si pripúšťa veci, ktoré roky odmietala. Katarzia už proti šťastnej láske nebojuje
Svoje vzťahové väzby rieši na terapiách už roky.
„Bol to môj hlavný hnací motor - moje nešťastie vo vzťahoch,“ priznala Katarína Kubošiová, speváčka a textárka vystupujúca pod umeleckým menom Katarzia. V úprimnej spovedi prezradila, ako v láske často žila tým nezdravým – tým, čo ju zvnútra ničilo, a práve z toho v tvorbe najviac čerpala. Pri mladšom Zdeňkovi sa jej však podarilo preklopiť sa na zdravšiu stranu a konečne nájsť pokoj, ktorý prekvapil aj jej vzdorovité ja.
Vždy pre niekoho vzbĺkla
Po rozchodoch nám zo starých vzťahov zostávajú usušené kvety a zabudnuté tričká v skrini. Katarzii po nich ostávajú celé albumy piesní, v ktorých surovo a bez príkras opisuje, aký je život so zlomeným srdcom.
„Ja mám vlastne celý život celkom nefunkčné vzťahy a snažím sa ich napraviť. Riešim to na terapiách už desať rokov a tie moje vzťahové vzorce nie sú v poriadku. Každá tá pesnička o rozchodoch je niekedy o tom, že sa mi niekto páči dva týždne a ja som zamrznutá stále v tom 14-ročnom dievčati, ktoré vždy hrozne vzbĺkne pre niekoho, koho ani nepozná,“ priznala v najnovšom rozhovore pre Radio Wave.
Prelomila bariéru
Mnohé z piesní, ktoré takto vznikli, jej dnes už prídu smiešne. Nie preto, že by zľahčovala bolesť z rozchodu, ktorou si vtedy prechádzala, ale preto, že vie rýchlo vzplanúť aj pre niekoho, koho pozná len krátko.
„Často je to veľmi intenzívny pocit a myslím si, že u mňa je to až niečo také trošku ‚nemocné‘. Nie je to postavené na realite a potom vždy príde ten rozchod, pretože to stojí na niečom nereálnom. Keď napríklad spievam svoje staršie pesničky, vždy sa v duchu smejem, že som to už predsa spievala pred desiatimi rokmi a stále je to to isté. Že kedy sa teda už z toho pohnem? Ale verím, že už sa k tomu blížim,“ vysvetlila s úsmevom na tvári. Páve teraz totiž známa speváčka žije vzťahom, ktorý sa od tých predchádzajúcich v mnohom líši.