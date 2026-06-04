Na synovu svadbu bral pálenku, akú nemá nik. Odviečkovanica Martina Nikodýma má jednu unikátnu zložku - Dobré noviny
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Na synovu svadbu bral pálenku, akú nemá nik. Odviečkovanica Martina Nikodýma má jednu unikátnu zložku
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Na synovu svadbu bral pálenku, akú nemá nik. Odviečkovanica Martina Nikodýma má jednu unikátnu zložku

Martin Nikodým plánuje na synovu svadbu vlastnoručne vyrobenú domácu pálenku z medu.
Martin Nikodým plánuje na synovu svadbu vlastnoručne vyrobenú domácu pálenku z medu. — Foto: Instagram @ martinovevcely

Známy moderátor plánoval na synovu svadbu priniesť vlastnoručne vyrobenú pálenku.

Počas víkendu sa zúčastnil na radostnej udalosti - synovej svadbe - a na tú chcel Martin Nikodým priniesť špeciálny alkohol - vlastnoručne vyrobenú „odviečkovanicu“. Ako totiž v rozhovore pre Plus 7 dní ešte pred svadbou známy moderátor a dlhoročný včelár stihol prezradiť, práve med bol jednou z hlavných zložiek domácej pálenky, ktorá sa mala popíjať na Adamovej veselici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dlhoročné hobby

Martin Nikodým, ktorý sa v súčasnosti na televíznej obrazovke objavuje v jojkárskej relácii Milujem Slovensko, sa už niekoľko rokov venuje včelárstvu. Úle so včielkami chová vo svojej včelnici na úpätí Malých Karpát pri bratislavskom Devíne a začiatkom jari na sociálnej sieti skonštatoval, že jeho včielky sú v poriadku. „Áno, tento rok bol výborný,“ potvrdil svoje slová aj v rozhovore s tým, že všetky jeho rodiny prežili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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„Čiže v každom úli zostala rodina, kladúca matka a včelstvo sa tam rozbieha. Samozrejme, všetky včely zimu neprežili, nejaké mŕtvolky na tom site nájdete. Včelár to potom musí vyčistiť alebo to urobia aj samotné včielky, ale my im pomáhame,“ vysvetlil ďalej a dodal, že počet rodín však musel zoštíhliť, keďže pre neho samotného to už bolo náročné.

Med Martina Nikodýma zaujal aj v prezidentskej kancelárii.
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„Mal som ich vyše štyridsiatich, už som nevládal a niekedy som sa nútil ísť na včelnicu. Lenže ja tam chcem chodiť nie preto, že musím. Včely sú stále moje hobby, čiže som ich vedome znížil, ale zase sa motám okolo tej tridsiatky,“ priblížil obľúbený moderátor, ktorý dokázal z jednej rodiny natočiť asi 30 až 35 kilogramov medu.

„Odviečkovanica“

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