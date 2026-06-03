Lucka vyhrala súťaž Miss a spravila obdivuhodné gesto. VIDEO bez mejkapu ukazuje neprikrášlenú realitu - Dobré noviny
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Lucka vyhrala súťaž Miss a spravila obdivuhodné gesto. VIDEO bez mejkapu ukazuje neprikrášlenú realitu
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Lucka vyhrala súťaž Miss a spravila obdivuhodné gesto. VIDEO bez mejkapu ukazuje neprikrášlenú realitu

Nová česká miss Lucie Pisková ukázala tvár bez mejkapu.
Nová česká miss Lucie Pisková ukázala tvár bez mejkapu. — Foto: Instagram @ luciepisko

Víťazka českej súťaže krásy sa nebála na sociálnych sieťach ukázať svoju prirodzenú tvár.

V dnešnej dobe, keď na sociálnych sieťach vládnu dokonalo upravené fotografie a videá, tam už len ťažko nájdete niečo naozaj prirodzené a bez filtrov. A práve realitu bez retuše a líčidiel ukázala nedávno na internete nová česká miss Lucie Pisková, keď na svojom profile zdieľala video bez mejkapu.

Ako ďalej informuje portál Idnes.cz, víťazka Miss Czech Republic 2026 sa totiž rozhodla pridať príspevok pred a po profesionálnom nalíčení vizážistkou a predviesť tak aj svoju prirodzenú nenalíčenú tvár. Jej odvážny čin sa stretol v komentároch s veľkým ohlasom fanúšikov a zatiaľ čo muži boli z jej výzoru prekvapení, ženy naopak jej prirodzenosť ocenili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miss World (@missworld)

Hlavne, že sa cíti dobre

Ostravčanka Lucie Pisková, ktorá sa pred pár dňami stala najkrajšou ženou u našich českých susedov, nielen počas finálového večera zažiarila v dokonale upravenom vzhľade, o ktorý sa postarali profesionáli. A zatiaľ čo väčšina súťažiacich ukazuje aj na sociálnych sieťach zväčša príspevky s upraveným zovňajškom, nová česká miss sa rozhodla pre opačný krok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aneta Vizinova (@anetavizinova)

A na svoj profil pridala video, ktoré najskôr zobrazuje jej nenalíčenú tvár bez mejkapu a neskôr, ako vyzerá po nalíčení profesionálnou vizážistkou. Lucie ešte dávnejšie v rozhovore v relácii Rozstrel na iDnes.cz prehovorila aj o plastických operáciách a zároveň priznala, že sama má korekciu nosu a estetické zákroky neodsudzuje. „Ak to niekomu pomôže k sebavedomiu, tak prečo nie? Hlavne, že sa človek cíti dobre vo svojom tele,“ uviedla s tým, že napriek tomu sa ale nechce tváriť ako dokonalá žena. 

Nebojí sa ich priznať

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