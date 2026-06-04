Je to jej poklad, ktorý si chce chrániť. Po rozchode so známym hercom žiari po boku východniara
Modelka a influencerka má s bývalým partnerom dcérku.
Plánovali svadbu aj spoločnú budúcnosť, život to však zariadil inak. Tereza Bizíková a Marek Fašiang tvorili harmonický pár päť rokov, no v súčasnosti už každý žiari po boku nového partnera. Influencerka našla šťastie pri futbalovom rozhodcovi z východu, ktorého identitu tajila až donedávna.
Spája ich dcérka
Tereza a Marek sa spoznali počas natáčania seriálu Oteckovia, v ktorom herec stvárňoval jednu z ústredných postáv a modelka tam robila komparzistku. Takmer okamžite si získala Marekovu pozornosť a netrvalo dlho a medzi oboma sa zrodila láska. Tá trvala približne päť rokov a narodila sa z nej aj ich spoločná dcérka Olívia.
Modelka aj herec neskôr priznali krízu, ktorú nakoniec neustáli. „Každý vzťah zažije počas svojej existencie krízu. Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie! Olívia,“ napísali vtedy v spoločnom vyhlásení Marek aj Tereza, ktorí sú už dnes obaja znova šťastne zadaní.
Poklad, ktorý si chráni
Marekovi Fašiangovi to „kliklo“ s o 13 rokov mladšou Renátou, Tereze Bizíkovej zas s mužom, ktorého tvár aj meno doposiaľ pred verejnosťou aj fanúšikmi skrývala. A na svojom profile na sociálnej sieti sa občas pochválila len jeho romantickými gestami.
„Poznáme sa už skoro rok, takže už je to celkom zabehnutý vzťah a som za neho veľmi vďačná. Je to taký môj poklad, ktorý si chcem chrániť,“ vysvetlila pre portál Diva.sk Tereza.