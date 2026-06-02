Kramár sa ich stále pýta jednu vec. Eva Pavlíková po 40 rokoch manželstva hovorí, že všetko bol pokus-omyl - Dobré noviny
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Kramár sa ich stále pýta jednu vec. Eva Pavlíková po 40 rokoch manželstva hovorí, že všetko bol pokus-omyl
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Kramár sa ich stále pýta jednu vec. Eva Pavlíková po 40 rokoch manželstva hovorí, že všetko bol pokus-omyl

— Foto: Instagram @eva.pavlikova / Promofotografia TV Markíza, seriál Sľub

Fotografie časom vybledli, spomienky zostali.

Eva Pavlíková je pre mnohých divákov neodmysliteľnou súčasťou seriálu Sľub, kde jej postava prežíva búrlivé manželské zápletky. V súkromí však herečka našla niečo, čo sa v dnešných časoch často považuje za vzácnosť. S manželom Igorom oslávila 40 rokov spoločného života a pri tej príležitosti sa podelila o úprimné slová, v ktorých sa našli mnohé páry.

Herečka zverejnila na sociálnej sieti fotografie zo svadby aj osobné vyznanie, v ktorom sa obzrela za štyrmi desaťročiami po boku muža, s ktorým prežila tie najdôležitejšie životné momenty. „V dobrom aj zlom. Spolu,“ napísala Eva Pavlíková.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pokus a omyl

Herečka otvorene priznala, že ani po rokoch neexistuje univerzálny návod na fungujúci vzťah. „Nikto nás neučí ako žiť vo vzťahu. Všetci to skúšame systém ‚pokus, omyl‘. Ale som rada, že sme vydržali,“ odkázala svojim fanúšikom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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K ich výnimočnému príbehu sa viažu aj spomienky na hektické obdobie pred svadbou. Deň pred veľkým dňom ešte stála na javisku v inscenácii Utekajte mamzelle Nitouche a v deň svadby ju čakala hlavná generálka predstavenia Meštiak šľachticom v Divadle Andreja Bagara. Ako spomína, režisér Jozef Bednárik mal na všetko svojský pohľad. „Beďo vravel, že ideál by bol ísť rovno z generálky na svadbu,“ zaspomínala si herečka s humorom.

Eva Pavlíková a Igor Kuboši patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.
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Svadbu napokon oslávili v kruhu rodiny a divadelných kolegov, ktorých Eva Pavlíková dodnes považuje za svoju druhú rodinu. Odvtedy ubehli štyri desaťročia, počas ktorých sa ich život rozrástol aj o dcéru Katku, známu pod umeleckým menom Katarzia.

Stále ruka v ruke

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