Pokojne ma rozrežte, prosila lekárov. Speváčka Sima opísala dramatické chvíle pri pôrode svojej dcérky - Dobré noviny
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Pokojne ma rozrežte, prosila lekárov. Speváčka Sima opísala dramatické chvíle pri pôrode svojej dcérky
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Pokojne ma rozrežte, prosila lekárov. Speváčka Sima opísala dramatické chvíle pri pôrode svojej dcérky

Sima opísala dramatické chvíle pôrodu.
Sima opísala dramatické chvíle pôrodu. — Foto: Instagram @ simonahegerova

Obľúbená speváčka vychováva dcérku s partnerom Tomášom Gajlíkom.

Len pár týždňov ubehlo od jednej z najvýznamnejších chvíľ v jej živote, keď priviedla na svet svoje prvorodené dieťa. Speváčka Sima sa totiž začiatkom mája stala novopečenou mamičkou dievčatka, ktorému dala s partnerom Tomášom Gajlíkom krásne biblické meno Naomi.

Jej príchod na svet však nebol ani zďaleka jednoduchý a obľúbená umelkyňa si musela vytrpieť svoje. Na svojom profile na sociálnej sieti sa teraz rozhodla so svojimi fanúšikmi podeliť o to, aký dramatický priebeh mal jej pôrod a čo všetko musela pre svoju dcérku podstúpiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

Už na štadióne boli traja

Sima, ktorá dlhodobo patrí k najvyťaženejším mladým interpretkám, oznámila fanúšikom svoje tehotenstvo ešte vlani v decembri, keď na sociálnej sieti napísala, že si život pre nich pripravil to najkrajšie prekvapenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SIMA (@simonahegerova)

„Už na štadióne sme boli traja... vtedy sme to ešte nevedeli... v O2 (aréna v Prahe, pozn. red.) bude mať pol roka... Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,” napísala vtedy k fotografiám s bruškom speváčka, ktorá sa nedávno rozhodla zveriť a opísať fanúšikom, ako jej pôrod prebiehal.

Prosila lekárov

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