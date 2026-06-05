Pokojne ma rozrežte, prosila lekárov. Speváčka Sima opísala dramatické chvíle pri pôrode svojej dcérky
Obľúbená speváčka vychováva dcérku s partnerom Tomášom Gajlíkom.
Len pár týždňov ubehlo od jednej z najvýznamnejších chvíľ v jej živote, keď priviedla na svet svoje prvorodené dieťa. Speváčka Sima sa totiž začiatkom mája stala novopečenou mamičkou dievčatka, ktorému dala s partnerom Tomášom Gajlíkom krásne biblické meno Naomi.
Jej príchod na svet však nebol ani zďaleka jednoduchý a obľúbená umelkyňa si musela vytrpieť svoje. Na svojom profile na sociálnej sieti sa teraz rozhodla so svojimi fanúšikmi podeliť o to, aký dramatický priebeh mal jej pôrod a čo všetko musela pre svoju dcérku podstúpiť.
Už na štadióne boli traja
Sima, ktorá dlhodobo patrí k najvyťaženejším mladým interpretkám, oznámila fanúšikom svoje tehotenstvo ešte vlani v decembri, keď na sociálnej sieti napísala, že si život pre nich pripravil to najkrajšie prekvapenie.
„Už na štadióne sme boli traja... vtedy sme to ešte nevedeli... v O2 (aréna v Prahe, pozn. red.) bude mať pol roka... Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,” napísala vtedy k fotografiám s bruškom speváčka, ktorá sa nedávno rozhodla zveriť a opísať fanúšikom, ako jej pôrod prebiehal.