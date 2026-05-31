Pod starým cintorínom žije 5,6 milióna včiel. Náhodou ich objavila žena, ktorá si krátila cestu do práce - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pod starým cintorínom žije 5,6 milióna včiel. Náhodou ich objavila žena, ktorá si krátila cestu do práce
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Ilustračný obrázok

Slováci objavili európske Maldivy: Tyrkysové more a ceny ako za starých čias. Má to však háčik

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pod starým cintorínom žije 5,6 milióna včiel. Náhodou ich objavila žena, ktorá si krátila cestu do práce

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Neprekryme včely asfaltom, odkazuje expert.

Keď si Rachel Fordyceová na jar 2022 krátila cestu do práce cez cintorín East Lawn Cemetery v americkom meste Ithaca, všimla si niečo nezvyčajné. Všade okolo nej lietali včely. Ako informoval National Geographic, nebolo ich len pár, boli doslova všade. Niekoľko z nich odchytila do pohára a priniesla ich do entomologického laboratória Cornellovej univerzity. „Tieto včely sú po celom cintoríne,“ povedala profesorovi entomológie Bryanovi Danforthovi. Netušila, že práve odštartovala objav, ktorý o niekoľko rokov obletí svet.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1302745391987995

Objav vyriešil obrovskú záhadu

Keď sa vedci na miesto vrátili, naskytol sa im fascinujúci pohľad. Nad cintorínom sa vznášal doslova oblak včiel. „Videli sme hotové šialenstvo aktivity. Je to jedna z najúžasnejších vecí, aké môžete pozorovať,“ opísal Danforth pre National Geographic a to, čo nasledovalo, prekvapilo aj skúsených odborníkov. Výskum ukázal, že pod povrchom cintorína sa nachádza jedna z najväčších známych kolónií zemných včiel na svete. Vedci odhadli, že na ploche približne 1,5 akra žije okolo 5,5 až 5,6 milióna včiel druhu Andrena regularis. Pre lepšiu predstavu – je to viac než trojnásobok počtu obyvateľov Manhattanu.

Juraj Majtán a Marián Balázs
Prečítajte si tiež: Med hojí rany a má antibakteriálne účinky, hovorí svetový expert Majtán. Nedávajte si ho do čaju ani po jedle

Pre Bryana Danfortha znamenal objav ešte niečo viac. Približne desať rokov skúmal opeľovače v jabloňových sadoch štátu New York. Vedci vedeli, že práve včela Andrena regularis patrí medzi najdôležitejších opeľovačov jabloní a v sadoch Cornellovej univerzity sa vyskytuje vo veľkom množstve. Nikto však netušil, kde tieto milióny včiel žijú. Odpoveď sa ukrývala len niekoľko stoviek metrov od sadov. „Rachelin objav vyriešil záhadu, ktorá mi vírila hlavou takmer desať rokov,“ povedal Danforth pre National Geographic.

Život v podzemí

Mnohých ľudí prekvapí, že včely si väčšinou nestavajú úle. Približne 70 až 75 percent všetkých druhov včiel na svete žije samotársky a hniezdi pod zemou. Druh Andrena regularis patrí práve medzi ne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122248469666136785

Každá samička si sama vyhrabe podzemnú chodbu hlbokú približne 15 až 25 centimetrov. V nej vytvorí niekoľko malých komôrok, ktoré naplní peľom a nektárom. Do každej nakladie jedno vajíčko a priestor uzavrie. Larvy sa vyvíjajú celé mesiace pod zemou – na jeseň sa z nich stanú dospelé jedince, no zimu prečkajú v stave podobnom zimnému spánku. Na jar potom milióny včiel takmer súčasne vylietnu na povrch. „Keď sme dokončili výpočty, zostal som úplne ohromený,“ priznal Danforth pre Smithsonian Magazine.

Ako sa stal cintorín rajom pre život

Vedci odhadli, že celková hmotnosť všetkých včiel na cintoríne dosahuje takmer 4,5 tony. To zodpovedá približne hmotnosti dvoch dospelých žiráf.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

NIKDY nevyhadzujte tieto stonky z cesnaku: TU je dôvod a mal by to vedieť každý záhradkár!

Zápach zmizne v momente: Aj keď sa celý deň varí, toto v momente zlikviduje každý zápach – na vône z obchodu už ani nepozriete!

Tejto buriny sa vošky boja ako ohňa: Stačí ju zaliať obyčajným olejom a odplaší aj kliešte – poklad pre každého záhradkára!

Žltnú a vysychajú vám v TUJE v záhrade? Takto ich zachránite!

Plný hrniec

Recept na ŠIŠKY mojej 85-ročnej babičky: Cesto ako pavučinky, vôbec nie sú mastné!

Cuketu nakrájam, zalejem cesnakovou zmesou a robím už LEN takto: Zabudnite na vyprážanie v trojobale, toto je najväčšia delikatesa!

Pečený karfiol z rúry: BEZ oleja, bez smaženia – chutí lepšie ako vyprážaný!

Ríbezle len stačí dať na plech, pridať citrón a škoricu: Stačí 30 minút a máte doma delikatesu ako z drahej reštaurácie!

Zdravé tipy

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, koho trápi bolesť brucha, stres a nádcha!

Konečne som sa zbavila TMAVÝCH škvŕn na rukách: Každému radím tento domáci RECEPT!

Vyrábam zásobu na celú zimu: Domáca „BAZOVKA“ je liečivá a veľmi chutná!

Kamarátka kozmetička mi poradila ZARUČENÝ trik na popraskané päty: Len 1 týždeň a budete mať kožu jemnú a zdravú!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…