Pod starým cintorínom žije 5,6 milióna včiel. Náhodou ich objavila žena, ktorá si krátila cestu do práce
Neprekryme včely asfaltom, odkazuje expert.
Keď si Rachel Fordyceová na jar 2022 krátila cestu do práce cez cintorín East Lawn Cemetery v americkom meste Ithaca, všimla si niečo nezvyčajné. Všade okolo nej lietali včely. Ako informoval National Geographic, nebolo ich len pár, boli doslova všade. Niekoľko z nich odchytila do pohára a priniesla ich do entomologického laboratória Cornellovej univerzity. „Tieto včely sú po celom cintoríne,“ povedala profesorovi entomológie Bryanovi Danforthovi. Netušila, že práve odštartovala objav, ktorý o niekoľko rokov obletí svet.
Objav vyriešil obrovskú záhadu
Keď sa vedci na miesto vrátili, naskytol sa im fascinujúci pohľad. Nad cintorínom sa vznášal doslova oblak včiel. „Videli sme hotové šialenstvo aktivity. Je to jedna z najúžasnejších vecí, aké môžete pozorovať,“ opísal Danforth pre National Geographic a to, čo nasledovalo, prekvapilo aj skúsených odborníkov. Výskum ukázal, že pod povrchom cintorína sa nachádza jedna z najväčších známych kolónií zemných včiel na svete. Vedci odhadli, že na ploche približne 1,5 akra žije okolo 5,5 až 5,6 milióna včiel druhu Andrena regularis. Pre lepšiu predstavu – je to viac než trojnásobok počtu obyvateľov Manhattanu.
Pre Bryana Danfortha znamenal objav ešte niečo viac. Približne desať rokov skúmal opeľovače v jabloňových sadoch štátu New York. Vedci vedeli, že práve včela Andrena regularis patrí medzi najdôležitejších opeľovačov jabloní a v sadoch Cornellovej univerzity sa vyskytuje vo veľkom množstve. Nikto však netušil, kde tieto milióny včiel žijú. Odpoveď sa ukrývala len niekoľko stoviek metrov od sadov. „Rachelin objav vyriešil záhadu, ktorá mi vírila hlavou takmer desať rokov,“ povedal Danforth pre National Geographic.
Život v podzemí
Mnohých ľudí prekvapí, že včely si väčšinou nestavajú úle. Približne 70 až 75 percent všetkých druhov včiel na svete žije samotársky a hniezdi pod zemou. Druh Andrena regularis patrí práve medzi ne.
Každá samička si sama vyhrabe podzemnú chodbu hlbokú približne 15 až 25 centimetrov. V nej vytvorí niekoľko malých komôrok, ktoré naplní peľom a nektárom. Do každej nakladie jedno vajíčko a priestor uzavrie. Larvy sa vyvíjajú celé mesiace pod zemou – na jeseň sa z nich stanú dospelé jedince, no zimu prečkajú v stave podobnom zimnému spánku. Na jar potom milióny včiel takmer súčasne vylietnu na povrch. „Keď sme dokončili výpočty, zostal som úplne ohromený,“ priznal Danforth pre Smithsonian Magazine.
Ako sa stal cintorín rajom pre život
Vedci odhadli, že celková hmotnosť všetkých včiel na cintoríne dosahuje takmer 4,5 tony. To zodpovedá približne hmotnosti dvoch dospelých žiráf.