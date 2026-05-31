Najmladšia dcéra Karla Gotta oslávila 18 rokov. Nelly Sofie si vybrala úplne inú cestu ako Charlotte
Po slávnom otcovi zdedila črty, ktoré sa nedajú prehliadnuť.
„Nemal som tak dlho čakať. Prial by som si vidieť obe vyrastať a priviesť ich k oltáru,“ vravel legendárny Karel Gott. Keď tieto slová vyslovil, jeho dcéry boli ešte deti, no dnes by mal spevák dôvod na hrdosť. Staršia Charlotte Ella sa vydala na hudobnú dráhu a kráča v otcových šľapajach. Mladšia Nelly Sofie, ktorá teraz oslávila 18. narodeniny, si však vybrala celkom inú cestu. Namiesto reflektorov uprednostnila pokojný život, štúdium a súkromie.
Dievča, ktoré si vybralo súkromie
Narodila sa 28. mája 2008 ako najmladšia dcéra Karla Gotta a Ivany Gottovej. Hoci vyrastala v jednej z najsledovanejších rodín v Česku, už od detstva bolo zrejmé, že pozornosť verejnosti nevyhľadáva. Kým Charlotte je v posledných mesiacoch čoraz viac vidieť a buduje si vlastné miesto vo svete hudby, Nelly zostáva skôr v úzadí. To však neznamená, že by po otcovi nezdedila talent.
Už ako malé dievča si Nelly Sofie vyskúšala herectvo a objavila sa vo filmoch Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. V druhej spomínanej rozprávke si zahrala nielen po boku svojho slávneho otca, ale aj sestry Charlotte. Obe dievčatá vtedy zaujali aj samotných tvorcov.
Talentované a skromné
„Pozvali sme ich na konkurz a obe boli bezkonkurenčne najlepšie. Obe dievčatá sú nesmierne talentované a zároveň veľmi skromné. Spolupráca s nimi bola po všetkých stránkach úžasná,“ povedal pre Prima Ženy producent rozprávky Petr Šiška. Na svoje najmladšie dcéry bol hrdý aj samotný Karel Gott.
Vo svojej autobiografii Má cesta za šťastím opísal Nelly ako citlivé, zodpovedné a mimoriadne vnímavé dievča.