Veľká ďatelinová MAPA: Slovensko rozkvitlo do bordova. Toto sú najkrajšie miesta, ktoré lákajú davy ľudí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Veľká ďatelinová MAPA: Slovensko rozkvitlo do bordova. Toto sú najkrajšie miesta, ktoré lákajú davy ľudí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Veľká ďatelinová MAPA: Slovensko rozkvitlo do bordova. Toto sú najkrajšie miesta, ktoré lákajú davy ľudí

Mlynica pod Tatrami / Mapa Slovenska
Mlynica pod Tatrami / Mapa Slovenska — Foto: Facebook - Turista (Piotrek); Google mapy

Farmári majú na návštevníkov veľkú prosbu.

Slovensko v posledných týždňoch zaplavili fotografie krajiny sfarbené do nezvyčajných odtieňov červenej a bordovej. Na miestach, kde ešte nedávno ľudia obdivovali rozkvitnuté repkové polia, dnes pozornosť pútajú rozsiahle porasty ďateliny purpurovej. Mnohí ich prirovnávajú k červenému kobercu či moru kvetov a za dokonalou fotografiou sú ochotní cestovať aj desiatky kilometrov. Kým návštevníci obdivujú netradičný pohľad, poľnohospodári upozorňujú na druhú stránku popularity týchto polí. Niektorí ľudia totiž kvôli fotografiám vstupujú priamo do porastov a spôsobujú škody na úrode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Piotr Wróbel (@piotrek_kadruje)

Farmári majú problém

Najväčšiu pozornosť si získalo ďatelinové pole pri obci Mlynica pod Tatrami. Práve tam sa však začali objavovať aj prvé problémy. „Pestovali sme mrkvu, petržlen, cibuľu a vždy nám úrodu pokradli. Teraz sme sa prvýkrát rozhodli pre ďatelinu, lebo sme verili, že tú nám nebude nikto kradnúť. Áno, nikto ju nekradne, ale zato masívne ničia. Je to až nepochopiteľné, že ľudia kvôli svojej fotke, kvôli sebeckému potešeniu sú schopní takej bezohľadnosti,“ povedal pre Nový Čas predseda družstva v Mlynici Ľudovít Dorko.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Farmári preto prosia návštevníkov, aby sa pri obdivovaní polí správali zodpovedne. Fotografie sa dajú urobiť aj z okraja poľa alebo z verejne prístupných ciest. Vstupovaním do porastov však ľudia ničia rastliny, ktoré majú svoje hospodárske využitie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomasz_Madejski_Fotografia (@tomaszmadejski_fotografia)

Hoci mnohí ju dnes vnímajú najmä ako fotogenickú atrakciu, ďatelina má pre poľnohospodárov dôležitý význam. Využíva sa najmä ako krmovina pre hospodárske zvieratá, zelené hnojivo a medonosná rastlina. Pomáha zlepšovať kvalitu pôdy, viaže dusík a patrí medzi plodiny, ktoré podporujú biodiverzitu. Práve preto ju poľnohospodári čoraz častejšie zaraďujú do osevných postupov.

Veľká mapa najkrajších ďatelinových polí

Ak sa chcete na tieto unikátne polia pozrieť na vlastné oči, prinášame prehľad miest, ktoré v posledných týždňoch zdieľali návštevníci na sociálnych sieťach.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Tejto buriny sa vošky boja ako ohňa: Stačí ju zaliať obyčajným olejom a odplaší aj kliešte – poklad pre každého záhradkára!

Žltnú a vysychajú vám v TUJE v záhrade? Takto ich zachránite!

RAJČANY, PAPRIKA, UHORKY: HNEĎ im doprajte tento kŕmenie a budú plodiť ako divé!

Už mi ani nenapadne kupovať drahé vône z obchodu: Jeden TRIK s obyčajnou sódou a doma mám krásnu vôňu vo dne v noci!

Plný hrniec

Cuketu nakrájam, zalejem cesnakovou zmesou a robím už LEN takto: Zabudnite na vyprážanie v trojobale, toto je najväčšia delikatesa!

Pečený karfiol z rúry: BEZ oleja, bez smaženia – chutí lepšie ako vyprážaný!

Ríbezle len stačí dať na plech, pridať citrón a škoricu: Stačí 30 minút a máte doma delikatesu ako z drahej reštaurácie!

Koniec s obyčajným obaľovaním: Vynechajte MÚKU a pridajte túto prísadu, lepšie rezne ste ešte nejedli!

Zdravé tipy

LIMONÁDA z bazových kvetov – zdravá a nesmierne chutná: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, koho trápi bolesť brucha, stres a nádcha!

Konečne som sa zbavila TMAVÝCH škvŕn na rukách: Každému radím tento domáci RECEPT!

Vyrábam zásobu na celú zimu: Domáca „BAZOVKA“ je liečivá a veľmi chutná!

Kamarátka kozmetička mi poradila ZARUČENÝ trik na popraskané päty: Len 1 týždeň a budete mať kožu jemnú a zdravú!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…