Veľká ďatelinová MAPA: Slovensko rozkvitlo do bordova. Toto sú najkrajšie miesta, ktoré lákajú davy ľudí
Farmári majú na návštevníkov veľkú prosbu.
Slovensko v posledných týždňoch zaplavili fotografie krajiny sfarbené do nezvyčajných odtieňov červenej a bordovej. Na miestach, kde ešte nedávno ľudia obdivovali rozkvitnuté repkové polia, dnes pozornosť pútajú rozsiahle porasty ďateliny purpurovej. Mnohí ich prirovnávajú k červenému kobercu či moru kvetov a za dokonalou fotografiou sú ochotní cestovať aj desiatky kilometrov. Kým návštevníci obdivujú netradičný pohľad, poľnohospodári upozorňujú na druhú stránku popularity týchto polí. Niektorí ľudia totiž kvôli fotografiám vstupujú priamo do porastov a spôsobujú škody na úrode.
Farmári majú problém
Najväčšiu pozornosť si získalo ďatelinové pole pri obci Mlynica pod Tatrami. Práve tam sa však začali objavovať aj prvé problémy. „Pestovali sme mrkvu, petržlen, cibuľu a vždy nám úrodu pokradli. Teraz sme sa prvýkrát rozhodli pre ďatelinu, lebo sme verili, že tú nám nebude nikto kradnúť. Áno, nikto ju nekradne, ale zato masívne ničia. Je to až nepochopiteľné, že ľudia kvôli svojej fotke, kvôli sebeckému potešeniu sú schopní takej bezohľadnosti,“ povedal pre Nový Čas predseda družstva v Mlynici Ľudovít Dorko.
Farmári preto prosia návštevníkov, aby sa pri obdivovaní polí správali zodpovedne. Fotografie sa dajú urobiť aj z okraja poľa alebo z verejne prístupných ciest. Vstupovaním do porastov však ľudia ničia rastliny, ktoré majú svoje hospodárske využitie.
Hoci mnohí ju dnes vnímajú najmä ako fotogenickú atrakciu, ďatelina má pre poľnohospodárov dôležitý význam. Využíva sa najmä ako krmovina pre hospodárske zvieratá, zelené hnojivo a medonosná rastlina. Pomáha zlepšovať kvalitu pôdy, viaže dusík a patrí medzi plodiny, ktoré podporujú biodiverzitu. Práve preto ju poľnohospodári čoraz častejšie zaraďujú do osevných postupov.
Veľká mapa najkrajších ďatelinových polí
Ak sa chcete na tieto unikátne polia pozrieť na vlastné oči, prinášame prehľad miest, ktoré v posledných týždňoch zdieľali návštevníci na sociálnych sieťach.