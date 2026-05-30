O chorobe nevedeli rodičia ani syn. Legendárna herečka Silvia Petöová po sebe zanechala krásny odkaz
V hereckom svete bola elixírom.
„Čo je to za blbý fór?“ napísala na sociálnej sieti producentka Wanda Adamík Hrycová, keď sa dozvedela správu, ktorej spočiatku nedokázala uveriť. Dňa 30. mája 2019 navždy odišla obľúbená herečka Silvia Petöová. Mala len 50 rokov a o tom, že dlhé roky zvádzala boj so zákernou rakovinou prsníka, netušili ani mnohí jej najbližší kolegovia. Sedem rokov po jej odchode na ňu spomínajú ako na výnimočnú ženu, ktorá rozdávala radosť, smiech a energiu aj v časoch, keď sama niesla veľké bremeno.
Nič na nej nebadali
Správa o jej smrti zasiahla celé herecké prostredie. O to viac, že Silvia Petöová si svoje trápenie nechávala pre seba a navonok pôsobila rovnako usmievavo a plná života ako vždy. „Stretli sme sa pred dvoma týždňami a vyzerala krásne, bola usmiata a stále mi lichotila, čo ma až prekvapilo. Nebolo na nej nič badať, že by prišlo niečo zlé,“ povedala pre Nový Čas herečka Diana Mórová o kolegyni, ktorá podľa dostupných informácií bojovala s rakovinou prsníka niekoľko rokov. O to bolestivejšie bolo uvedomenie, že mnohé plánované stretnutia sa už nikdy neuskutočnili.
Speváčka Mária Čírová, ktorá s herečkou spolupracovala v relácii L.O.V.E., po jej smrti priznala, že ju správa hlboko zasiahla. „Keby som bola aspoň tušila, že sa takéto niečo v jej živote deje, urobila by som všetko pre to, aby som sa s ňou uvidela, aby sme neodkladali stretnutie, ktoré sme si plánovali,“ povedala pre médiá.
O chorobe nepovedala ani synovi
Silvia Petöová bola známa tým, že svoje súkromie si starostlivo chránila a platilo to aj v najťažšom období jej života. „Bohužiaľ, rodičia ani syn veľmi dlho nevedeli, že je chorá. Tajila to i pred rodinou,“ prezradil zdroj pre Nový Čas. Podobné informácie priniesla aj Pluska. „Silvia s onkologickým ochorením, teda so zákernou rakovinou prsníka bojovala okolo troch rokov. Nechávala si to však pre seba a dokonca ani blízki priatelia o tom vôbec netušili. Poslednú dobu už nechodila ani medzi ľudí a bola stále doma. Na chvíľu sa jej stav zlepšil, no pred pár mesiacmi sa choroba vrátila a veľmi sa jej pohoršilo,“ uviedol zdroj pre Plusku.
Práve táto tichá statočnosť bola pre mnohých symbolom jej osobnosti. Nechcela byť ľutovaná a svoje starosti si niesla sama.