Keď spoznal Táňu, nechceli im dať pokoj. Jonatán Pastirčák nikdy nemal pocit, že žije s hviezdou
Manželia vychovávajú vysoko citlivé dieťa.
„Dieťa je ako teroristický útok na vzťah. Máte málo času sami na seba,“ priznal úprimne Jonatán Pastirčák. Hudobník, skladateľ a manžel Táni Pauhofovej však jedným dychom dodáva, že otcovstvo je preňho zároveň najväčším zdrojom radosti. V otvorenom rozhovore pre podcast Ľudskosť prehovoril o živote po boku známej herečky, o rodičovstve, dcérke Míle aj o tom, prečo je podľa neho najdôležitejšie naučiť dieťa vážiť si samé seba.
Bulvár im nedal pokoj
Mnohí ho poznajú ako talentovaného hudobníka a skladateľa filmovej hudby, no verejnosť sa o Jonatána Pastirčáka začala viac zaujímať aj v čase, keď sa po jeho boku objavila obľúbená herečka Táňa Pauhofová. On sám však priznal, že nikdy nemal pocit, že žije s hviezdou. „Táňa má presne opačné vlastnosti ako hviezdne maniere. Veľakrát má skôr problém vidieť svoje pozitívne vlastnosti a to, aká je úžasná v mnohých veciach,“ povedal v podcaste Ľudskosť.
Začiatky ich vzťahu však neboli jednoduché. Ako vysvetlil, krátko po tom, čo spolu začali chodiť, ich veľmi intenzívne obťažoval bulvár. „Nás extrémne obťažoval bulvár takým veľmi nepríjemným spôsobom. Jediná cesta bola odstrihnúť sa od toho úplne. Nevnímať to a neriešiť to,“ vysvetlil. Dnes má pocit, že záujem bulváru časom utíchol, no pomohlo aj to, že sa rozhodli podobné veci jednoducho ignorovať.
Vysoko citlivé dieťa
Dvojica dnes vychováva dcérku Mílu a práve rodičovstvo označuje Jonatán za jednu z najväčších životných zmien. „Myslím si, že v niečom najťažšie je to, akým spôsobom to zmení partnerský vzťah,“ priznal otvorene a s úsmevom pritom spomenul vetu jedného zo svojich priateľov: „Dieťa je ako teroristický útok na vzťah.“
Jonatán uznal že rodičovstvo prináša aj náročné momenty, no časom zistil jednu zvláštnu vec. „Mozog si pamätá omnoho viac tie pozitívne veci. Nevnímam tak silno tie náročné momenty s Milou,“ vysvetlil v rozhovore, v ktorom otvorene prehovoril aj o tom, že ich dcérka patrí medzi veľmi citlivé deti. „Spĺňa všetky kritériá vysoko citlivého dieťaťa,“ povedal.