S láskou Freddie odhaľuje úplne inú tvár Freddieho Mercuryho
Čo ak sme o Freddiem Mercurym doteraz poznali len polovicu pravdy?
Lesley-Ann Jones vo svojej knihe S láskou Freddie čerpá z údajných osobných denníkov speváka a skladá portrét muža ukrytého za legendou kapely Queen.
Najväčším lákadlom knihy je tvrdenie, že vznikla na základe sedemnástich osobných denníkov Freddieho Mercuryho, ku ktorým autorka získala prístup v roku 2021 od osoby z jeho najbližšieho okolia. Práve tieto zápisky majú odhaliť spevákove najtajnejšie myšlienky, obavy, spomienky aj udalosti, ktoré nikdy verejne nepriznal.
Kniha totiž pracuje s tvrdením, že Freddie Mercury mal dcéru - tajomstvo, ktoré malo zostať ukryté pred svetom. Podľa príbehu mala práve ona zdediť jeho osobné denníky a rozhodnúť sa sprostredkovať ich autorke. Či tomu uveríte úplne, čiastočne alebo vôbec, je už na vás. Jedno sa však knihe uprieť nedá. Vyvoláva silné emócie a núti premýšľať o tom, koľko z verejného portrétu Freddieho Mercuryho bolo skutočných a koľko starostlivo vytvorenou legendou.
Jednou z najsilnejších častí knihy je návrat k chlapcovi menom Farrokh Bulsara, teda k človeku, ktorým Freddie Mercury kedysi bol. Autorka sa vracia do jeho detstva na Zanzibare a v Indii, k rodine, pocitu inakosti, neistoty aj traumatickým udalostiam, ktoré ho formovali. A práve tieto pasáže vás možno zasiahnu najviac.
Kniha totiž neukazuje len extravagantného speváka pred vypredaným štadiónom. Ukazuje citlivého, osamelého a často veľmi zraniteľného človeka, ktorý si celý život niesol vlastné obavy a vnútorné konflikty.
Kniha sa dotýka aj Freddieho najbližších vzťahov s mužmi, ženami, rodinou aj členmi kapely Queen. Významné miesto má najmä Mary Austinová, ktorú Freddie počas života označoval za svoju najväčšiu lásku. Autorka sa snaží ukázať, že mnohé veci boli v minulosti prezentované zjednodušene alebo skreslene. Niektoré udalosti opisuje citlivejšie, iné zas z úplne novej perspektívy.
Treba však povedať, že S láskou Freddie vyvoláva rozporuplné reakcie. Mnohí fanúšikovia boli z knihy nadšení. Oceňujú nové informácie, intímny pohľad na spevákov život a citlivý spôsob, akým Lesley-Ann Jones pristupuje k jeho odkazu. Viacerí čitatelia opisovali, že knihu nedokázali odložiť a doslova ich pohltila.
Na druhej strane sa objavili aj skeptickejšie názory. Niektorým čitateľom chýbali konkrétnejšie dôkazy, iným viac hudby, viac zákulisia skupiny Queen alebo silnejší emocionálny zásah. Nie každý tiež uverí všetkým tvrdeniam, ktoré kniha prináša.
A možno práve preto je taká zaujímavá.
Ak milujete skupinu Queen, zaujíma vás život Freddieho Mercuryho alebo máte radi emotívne životopisné príbehy plné tajomstiev, kniha S láskou Freddie vás pravdepodobne pohltí. A možno po jej dočítaní budete legendárne piesne Freddieho Mercuryho a Queen počúvať trochu inak než doteraz.
Z anglického originálu Love, Freddie (Lesley-Ann Jones, in partnership with Whitefox Publishing Ltd, 2025) preložila Martina Fedorová.
Milan Buno, knižný publicista