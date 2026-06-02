V jednej veci bol iný ako ostatní muži. Hviezda Dunaja si užíva životnú úlohu, ktorá nie je pre každého
Známy herec sa vlani stal po prvý raz otcom.
Poznáme ho ako sexi pastiera z rozprávky aj ako autoritatívneho nacistu zo seriálu Dunaj, k vašim službám. V súkromí je však Ján Bakala starostlivý a milujúci manžel a od vlaňajška aj otec dcérky. V rozhovore pre Šarm teraz prehovoril o tom, ako mu otcovstvo zmenilo život a že hoci on si to užíva, rodičovstvo určite nie je pre každého.
Nie je to pre každého
Ako Ján Bakala prezradil ešte pred narodením dcérky, jeho ústrednou témou je ochrániť a dopriať rodine všetko, čo potrebuje. „Samozrejme, že chlap sa mení a myslím si, že je to veľmi pekný a prirodzený vývoj. Veľmi to všetkým chlapom prajem a hovorím, aby sa tomu nebránili. Je to pekné a prirodzené,“ vysvetlil vlani v marci pre Šarm herec, ktorý otcovský pud cítil už dávno predtým, ako dcéra prišla na svet.
Teraz prežíva jedno z najšťastnejších období v živote práve vďaka dcérke Elisabeth Lorelei. Svoju novú rolu otca si známy herec vychutnáva naplno, ako však prezradil, rodičovstvo mu obrátilo život absolútne naruby.
V správnu chvíľu správni ľudia
„Je to krásna životná chvíľa. Prajem to každému mužovi, ktorý sa chce stať otcom. Podľa mňa to však nie je pre každého, no pre mňa je to výnimočne pekné obdobie života,“ prezradil v rozhovore a dodal, že dieťatka sa už nevedel dočkať a s manželkou si ho veľmi priali.