Dušana s manželom kúpili na Bazoši schátraný kaštieľ pri Prešove. Dnes je z neho regionálny poklad
Na toaletu museli chodiť so sviečkami.
„Vtedy sme si mysleli, že to bude také hobby a zábavka popri našich fulltime prácach. Veľmi skoro sme prišli na to, že nejde o hobby, ale o životný štýl, ktorý si vyžaduje nekonečnú pozornosť a čas,“ spomína Dušana Maťašovská na rozhodnutie, ktoré jej s manželom navždy zmenilo život. Keď na Bazoši objavili inzerát na schátraný kaštieľ pri Prešove, mnohí by v ňom videli len ruinu a nekonečné výdavky. Maťašovskí však videli niečo úplne iné – príležitosť vdýchnuť život vzácnej pamiatke a vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať ľudia.
Precestovala svet
Dušana Maťašovská pochádza z Prešova, no veľkú časť života strávila v zahraničí. Ako uviedla v Rádiu Regina Západ, maturovala v Spojených štátoch amerických a neskôr pracovala v Karibiku, Sýrii aj vo viacerých európskych krajinách. Poslednou zastávkou pred návratom domov bolo Írsko, kde spravovala starú usadlosť neďaleko Dublinu.
Práve tam dostala od klienta ponuku stať sa správkyňou menšieho zámku, ktorý slúžil na kultúrne a spoločenské podujatia. Hoci ju odmietla, po prvýkrát videla, ako môže historická budova slúžiť ľuďom aj v modernom svete. Táto skúsenosť v nej zanechala silnú stopu.
Jeden inzerát na Bazoši
Po návrate na Slovensko Dušana pracovala pre košického developera, ktorý sa venoval obnove historických objektov. Neskôr si otvorila vlastné ubytovacie zariadenie a spolu s manželom žili v rodinnom dome v Prešove. V tom čase ešte netušili, že ich čaká najväčší projekt života.
Jedného dňa na Bazoši narazili na ponuku predaja chátrajúceho kaštieľa v Petrovanoch, len niekoľko kilometrov od Prešova. Keď sa prišli na objekt pozrieť, bolo rozhodnuté. „Bola to v podstate láska na prvý pohľad. Keď sme sa prvýkrát prechádzali zarasteným areálom a zničenými budovami, hneď sme vedeli, že by sme sa chceli pokúsiť niečo s tým spraviť,“ priznala Dušana pre TV Regina.
Na záchod so sviečkou
Nasledujúci rok strávili prípravami na kúpu. Riešili financovanie, povolenia od pamiatkárov aj všetky administratívne náležitosti. Pred ôsmimi rokmi sa napokon stali majiteľmi národnej kultúrnej pamiatky a začala sa nová kapitola ich života. Romantické predstavy však rýchlo vystriedala realita.