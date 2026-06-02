Ťažké diagnózy sa nedajú odložiť na lepšie časy. Rodina malej Tamarky prosí o pomoc, ktorá jej dá nádej
Pre Tamarku chcú urobiť maximum, no sami na to nestačia.
Keď iné deti po škôlke bezstarostne behajú po ihrisku, Tamarka potrebuje pokoj, dohľad a veľa trpezlivosti. To, čo je pre mnohé rodiny bežný deň, je pre jej rodičov neustály boj s vyčerpaním, obavami aj bezmocnosťou. Malé dievčatko, ktoré milujú najviac na svete, totiž potrebuje pomoc, ktorú jej už sami nedokážu zabezpečiť.
Každý deň je boj
Šesťročná Tamarka má diagnostikovanú poruchu autistického spektra, ADHD, narušenú komunikačnú schopnosť aj problémy s reguláciou emócií. Odborníci u nej objavili aj pretrvávajúce neinhibované reflexy, ktoré vplývajú na jej správanie a schopnosť sústrediť sa.
Jej mama Lucia otvorene priznáva, že mnohé situácie, ktoré iné rodiny zvládnu bez väčších problémov, sú u nich oveľa náročnejšie. „Často cíti viac, než dokáže vyjadriť, a to ju vedie k preťaženiu, frustrácii a silným emóciám,“ opísala pre portál Ľudia Ľuďom.
Tamarka podľa rodičov potrebuje pravidelný režim, pokojné prostredie a odborné vedenie. Bez neho sa jej stav zhoršuje. Dievčatko navštevuje škôlku len na štyri hodiny denne a s pomocou asistenta. Zvyšok dňa si vyžaduje neustálu starostlivosť.