VIDEO: Má 80 rokov, no stále skáče a robí piruety na ľade. Pani Jana je najstaršou krasokorčuliarkou sveta

80-ročná krasokorčuliarka Jana Přibylová.
Nechce byť babičkou s paličkou.

Keď sa dnes 80-ročná Jana Přibylová rozkorčuľuje na ľade, len málokto by uhádol jej vek. Elegantné piruety, skoky a ladné pohyby predvádza s úsmevom, akoby mala o niekoľko desaťročí menej. „Pohyb je pre mňa radosť. Dáva mi do života optimizmus a energiu. Cítim sa dobre a nemusím premýšľať nad tým, či ma niečo bolí. Skôr riešim, aké šaty si zaobstarám, čo si oblečiem a aby človek dobre vyzeral,“ hovorí najstaršia aktívna krasokorčuliarka na svete. Vo videu, ktoré v posledných dňoch na sociálnych sieťach obdivujú tisíce ľudí, na ľade predvádza piruety a korčuliarske prvky, ktoré by mnohí nečakali ani od podstatne mladších športovcov. A hoci už oslávila osemdesiatku, s krasokorčuľovaním rozhodne nekončí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadna babička pri okne

„Nechcela som byť babičkou s paličkou, ktorá len sedí a pozerá z okna,“ vysvetľovala s úsmevom pre televíziu Nova Jana Přibylová, ktorá sa krasokorčuľovaniu nevenovala celý život. Ako dieťa korčuľovala od piatich do pätnástich rokov, no potom prišla viac ako 50-ročná prestávka. K návratu ju priviedla až dcéra Jana.

„Doma som začala trénovať a o rok nato som už v Oberstdorfe vyhrala najväčšie medzinárodné preteky vo svojej vekovej kategórii,“ spomínala Jana Přibylová, ktorá k novému štartu svojej kariéry dostala aj krásny dar. „Na privítanie som dostala malý balíček. Boli v ňom krasokorčuliarske šaty, ktoré mi dcéra sama ušila,“ prezradila pre iDNES.cz pani Jana, ktorá po 55 rokoch mimo ľadu začala pravidelne zbierať medaily na medzinárodných podujatiach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora manžela

Na Zimných svetových hrách Masters v talianskom Bormiu získala dve medaily a ukázala, že vek nemusí byť prekážkou ani vo vrcholovom športe. „Rok čo rok je to pre mňa náročnejšie, pretože prichádzajú stále mladšie pretekárky,“ priznala so smiechom dáma, ktorá tento rok oslávila 80. narodeniny. „Blíži sa čas, keď budú odo mňa aj o desať rokov mladšie,“ zavtipkovala.

Pani Janu trénuje vlastná dcéra a do jej kariéry sa zapojil aj manžel František, ktorý stojí po jej boku 60 rokov. Nie je len životným partnerom, ale aj trénerom, šoférom, masérom a najväčším fanúšikom. „Bez neho by som to len ťažko zvládla,“ priznala. V roku 2025 manželia oslávili diamantovú svadbu a aj ich oslava bola netradičná – na obrad prišli na korčuliach.

