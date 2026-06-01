Po páde z 38 metrov prišiel o obe nohy, no nevzdal sa. Statočného Martina čaká dôležitý míľnik

— Foto: Facebook @Pomoc pre Maťka

Po mesiacoch bolesti prichádza chvíľa plná nádeje.

Minulé leto celé Slovensko sledovalo príbeh dvoch mladých chlapcov z Oravy, ktorým jediná sekunda navždy zmenila život. Martin a Oliver spadli v Nemecku z pracovnej plošiny z výšky približne 38 metrov a po nehode bojovali o život v tamojších nemocniciach. Kým Oliver pokračuje v náročnej liečbe, Martinova rodina dnes priniesla správu, ktorá po mesiacoch bolesti a neistoty prináša ďalšiu nádej.

Mladík sa totiž čoskoro po prvý raz postaví na protézy. Ako uvádza portál Žilinak.sk, rodina informovala, že absolvoval dôležité meranie protéz, ktoré mu majú pomôcť urobiť prvé kroky po tragickej nehode.

Veľký míľnik

Hoci je pre väčšinu ľudí postaviť sa na nohy úplnou samozrejmosťou, v Martinovom ide o obrovský krok vpred. „Po viac ako deviatich mesiacoch prichádza chvíľa, o ktorej sme kedysi len potichu snívali. Martin za ten čas nestál na nohách ani jediný raz,“ napísala jeho rodina na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ViloRozboril/posts/pfbid02SWhSBqNkd3Bg3nyC22N8giwJFNNcaphdTjes6MXSwt8qqxe83FKfy2xnNzVfVDLpl

Cesta, ktorá ho čaká, však nebude jednoduchá. Martin pri nehode prišiel o obe nohy a jeho telo si podľa rodiny prešlo obrovskou traumou. Prvé postavenie sa na protézy bude preto fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné.

„Budú dni plné strachu, vyčerpania, možno aj sĺz a bezmocnosti. Všetko bude musieť ísť pomaly, postupne, s obrovskou trpezlivosťou a dávkovaním každej záťaže,“ priznali jeho blízki.

Nie je to jednorazová záležitosť

