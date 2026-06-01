Najskôr skleróza, potom aj rakovina. Pomôžme Andrei získať liečbu, ktorá jej môže vrátiť nádej
Najskôr skleróza, potom aj rakovina. Pomôžme Andrei získať liečbu, ktorá jej môže vrátiť nádej

Nádej na lepší život stojí 24-tisíc eur.

Pred pár dňami, 30. mája, sme si pripomenuli Svetový deň sklerózy multiplex. Tento deň upriamuje pozornosť na ochorenie, ktoré zasahuje centrálny nervový systém a dokáže zásadne zmeniť život človeka aj jeho rodiny. Skleróza multiplex nepostupuje u každého rovnako, no spoločným menovateľom býva strata istoty – v pohybe, v samostatnosti aj v budúcnosti.

Popri edukácii o ochorení je tento deň aj pripomienkou solidarity. Mnohí pacienti totiž potrebujú nielen liečbu, ale aj dlhodobú rehabilitáciu, pomôcky či finančne náročné terapie, ktoré si rodiny často nemôžu dovoliť.

Jedným z takýchto príbehov je aj Andrea, ktorá už roky bojuje so sklerózou multiplex a hľadá cestu späť k pohybu.

Keď nervový systém prestáva „poslúchať“

Skleróza multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastné nervové vlákna. To narúša prenos signálov medzi mozgom a telom, čo môže viesť k poruchám chôdze, rovnováhy, zraku, citlivosti či k výraznej únave.

Ochorenie má často nepredvídateľný priebeh – u niektorých ľudí sa zhoršuje postupne, u iných vo vlnách. Práve preto je pre pacientov kľúčová komplexná starostlivosť vrátane rehabilitácií a špecializovaných terapií.

Život, ktorý sa zmenil v jedinom momente

„Pred 12 rokmi som sa dozvedela diagnózu skleróza multiplex. V prvom momente sa mi zrútil svet,“ spomína Andrea, ktorá v tom období zároveň prechádzala náročnou rodinnou situáciou.

Ako mama dvoch detí sa musela postaviť zo dňa na deň novej realite. Ochorenie postupne zasiahlo dolné končatiny a jej stav sa zhoršoval.

Neskôr prišla ďalšia rana – onkologické ochorenie, ktoré si vyžiadalo operáciu a následnú liečbu. Oslabený organizmus už nedokázal fungovať ako predtým a Andrea postupne prešla na chodítko a neskôr na invalidný vozík.

Nádej prišla cez náročnú liečbu

