Najskôr skleróza, potom aj rakovina. Pomôžme Andrei získať liečbu, ktorá jej môže vrátiť nádej
Nádej na lepší život stojí 24-tisíc eur.
Pred pár dňami, 30. mája, sme si pripomenuli Svetový deň sklerózy multiplex. Tento deň upriamuje pozornosť na ochorenie, ktoré zasahuje centrálny nervový systém a dokáže zásadne zmeniť život človeka aj jeho rodiny. Skleróza multiplex nepostupuje u každého rovnako, no spoločným menovateľom býva strata istoty – v pohybe, v samostatnosti aj v budúcnosti.
Popri edukácii o ochorení je tento deň aj pripomienkou solidarity. Mnohí pacienti totiž potrebujú nielen liečbu, ale aj dlhodobú rehabilitáciu, pomôcky či finančne náročné terapie, ktoré si rodiny často nemôžu dovoliť.
Jedným z takýchto príbehov je aj Andrea, ktorá už roky bojuje so sklerózou multiplex a hľadá cestu späť k pohybu.
Keď nervový systém prestáva „poslúchať“
Skleróza multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastné nervové vlákna. To narúša prenos signálov medzi mozgom a telom, čo môže viesť k poruchám chôdze, rovnováhy, zraku, citlivosti či k výraznej únave.
Ochorenie má často nepredvídateľný priebeh – u niektorých ľudí sa zhoršuje postupne, u iných vo vlnách. Práve preto je pre pacientov kľúčová komplexná starostlivosť vrátane rehabilitácií a špecializovaných terapií.
Život, ktorý sa zmenil v jedinom momente
„Pred 12 rokmi som sa dozvedela diagnózu skleróza multiplex. V prvom momente sa mi zrútil svet,“ spomína Andrea, ktorá v tom období zároveň prechádzala náročnou rodinnou situáciou.
Ako mama dvoch detí sa musela postaviť zo dňa na deň novej realite. Ochorenie postupne zasiahlo dolné končatiny a jej stav sa zhoršoval.
Neskôr prišla ďalšia rana – onkologické ochorenie, ktoré si vyžiadalo operáciu a následnú liečbu. Oslabený organizmus už nedokázal fungovať ako predtým a Andrea postupne prešla na chodítko a neskôr na invalidný vozík.